İhracat ve İthalat Endeksleri Yükseldi - Son Dakika
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İhracat ve İthalat Endeksleri Yükseldi

TÜİK verilerine göre, aralık ayında ihracat ve ithalat birim değer endeksleri sırasıyla %1 ve %0,7 arttı.

12.02.2025 10:45
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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ihracat birim değer endeksi aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1, ithalat birim değer endeksi yüzde 0,7 arttı. İhracat ve ithalat miktar endeksleri ise sırasıyla yüzde 1,1 ve yüzde 10,2 yükseldi.

TÜİK, geçen yılın aralık ayına ait dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre ihracat birim değer endeksi, aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,0 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,6 artarken; yakıtlarda yüzde 5,9, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,3 azaldı.

İhracat miktar endeksi yüzde 1,1 arttı

İhracat miktar endeksi, aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 arttı. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,0, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,3, yakıtlarda yüzde 8,0 azalırken; imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,8 arttı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 0,7 arttı

İthalat birim değer endeksi, aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 5,0 arttı, yakıtlarda yüzde 4,3 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,6 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,6 azaldı.

İthalat miktar endeksi yüzde 10,2 arttı

İthalat miktar endeksi, aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 5,5 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,3 arttı, yakıtlarda yüzde 6,9 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 18,0 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 3,1 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2024 Kasım ayında 151,4 iken 2024 Aralık ayında yüzde 3,1 oranında artarak 156,2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2023 yılı Aralık ayında 170,3 iken 2024 yılı Aralık ayında yüzde 2,8 oranında azalarak 165,5 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 1,6 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2024 Kasım ayında 126,3 iken 2024 Aralık ayında yüzde 1,6 oranında artarak 128,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2023 yılı Aralık ayında 128,3 iken 2024 yılı Aralık ayında yüzde 6,9 oranında artarak 137,2 oldu.

Dış ticaret haddi 2024 yılı Aralık ayında 85,0 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2023 yılı Aralık ayında 84,8 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 0,2 puan artarak, 2024 yılı Aralık ayında 85,0 oldu.

Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, İhracat, Ekonomi, Finans, Güncel, Aralık, Son Dakika

Son Dakika Güncel İhracat ve İthalat Endeksleri Yükseldi - Son Dakika

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