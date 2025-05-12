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İhracatta Tarihi Rekor

Bakan Kacır, Türkiye'nin ihracatının 265 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

12.05.2025 14:15
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Bakan Kacır: "İhracatımız bugün 265 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin en yüksek düzeyine ulaştı"

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk Standartları Enstitüsü'nün 64. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "22 yıl önce 36 milyar dolar olan yıllık ürün ihracatımız, bugün 265 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin en yüksek düzeyine ulaştı" dedi.

Türk Standartları Enstitüsü'nün 64. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TSE Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Sami Şahin, oda başkanları ve sanayicilerin katılımıyla Ankara'daki TSE Merkez Yerleşkesi Genel Kurul Salonu'nda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmaları ile program başladı.

"İhracatımız, bugün 265 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin en yüksek düzeyine ulaştı"

'Güçlü Sanayi, Güçlü Türkiye' anlayışıyla, son 22 yılda sanayi ve teknolojide büyük adımlar atıldığını vurgulayan Bakan Kacır, "22 yıl önce 36 milyar dolar olan yıllık ürün ihracatımız, bugün 265 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin en yüksek düzeyine ulaştı. Güneş panelinden ticari araçlara, beyaz eşyadan demir çeliğe pek çok alanda, Avrupa değer zincirlerinin en önemli oyuncusuyuz. Kendi SİHA'larını, eğitim uçaklarını, helikopterlerini, deniz platformlarını, kara araçlarını geliştirebilen ve üretebilen bir ülkeyiz. Yalnızca geçtiğimiz yıl TSE; uygunluk değerlendirme alanında düzenlediği 61 bine yakın belge ve raporla gerek girişimcilerimizin gerek vatandaşlarımızın; güvenli, kaliteli ve çevre dostu ürün ve hizmetlerle buluşmasını teminat altına aldı. İthalat denetimleri kapsamında gerçekleştirdiği 205 bin ürün denetimiyle, standartlara uygun olmayan 5 bin ithal ürünün ülkemize girişini engelledi" ifadelerini kullandı.

"17 organize sanayi bölgemizi 'Yeşil OSB' olarak tescilledik"

TSE'nin çalışmalarına değinen Bakan Kacır, "Bugün, yapay zekadan kuantum teknolojilerine, anti-sismik cihazlardan gemi ve denizcilik sistemlerine geniş bir yelpazede faaliyet gösteren 161 ayna komite ve bu komitelerde görev yapan 2 bin 780 uzman Türk Standartları Enstitüsü'nün rehberliğinde küresel standardizasyon çalışmalarına aktif katkı sağlıyor. Bugüne kadar, çevresel sürdürülebilirliği esas alan üretim anlayışını benimseyen 17 organize sanayi bölgemizi 'Yeşil OSB' olarak tescilledik. Enstitümüzün yapı denetim kuruluşu olarak görev aldığı Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi'nde sunduğu test, gözetim ve teknik eğitim hizmetlerinin yalnızca yerli üretime sağladığı katkı, 664 milyon dolardır. Sanayicilerimizin, bugün yurt dışında yüksek maliyetlerle ve uzun bekleme süreleriyle ulaştığı pek çok kritik test ve deney hizmetini yakında hizmete alacağımız Ankara Kalite Kampüsümüzde uygun maliyetle, yüksek hız ve güvenilirlikle sunacağız" diye konuştu.

Program, plaket takdimleri ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

Türk Standartları Enstitüsü, Mehmet Fatih Kacır, Teknoloji, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Güncel, Finans, Çevre, Son Dakika

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