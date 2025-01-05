İhsan Devrim'in Vefatının 15. Yılı - Son Dakika
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İhsan Devrim'in Vefatının 15. Yılı

Tiyatro ve sinema sanatçısı İhsan Devrim'in 15 yıl önceki vefatı anılıyor, sanat kariyeri hatırlanıyor.

05.01.2025 13:17
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Tiyatro ve sinema sanatçısı, yazar İhsan Devrim'in vefatının üzerinden 15 sene geçti.

Mustafa Sabri Bey ile Nöber Hanım'ın oğlu olarak, bazı kaynaklara göre 1914 yılında bazılarına göre ise 7 Ocak 1915'te dünyaya gelen Devrim, Üsküdar Sokullu Mehmet Paşa İlkokulu'nu bitirdiği 1926 senesinde babasını kaybetti.

Ortaöğrenimine Darüşşafaka Lisesi'nde devam eden Devrim, okul devam ederken 1930'da tiyatro çalışmalarına başladı, 1932'de ise Üsküdar'da arkadaşlarıyla kurduğu Gençler Mahfili'nde tiyatroya devam etti. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde sürdüren Devrim, 3. sınıfta okuldan ayrılarak Bakırköy Halkevi'ne girdi.

Önemli sanatçılarla aynı sahneyi paylaştı

Sanatçı, 1951'de İstanbul Şehir Tiyatroları'na girerek, Muhsin Ertuğrul'un da aralarında bulunduğu önemli sanatçılarla aynı sahneyi paylaştı ve uzun süre İstanbul Şehir Tiyatrosu'nun yaşayan en yaşlı sanatçısı olma rekorunu elinde bulundurdu.

Edebiyata ve yazmaya da ilgisi olan sanatçı, lise yıllarından beri hikayeler kaleme aldı. Kendi ismi dışında İhsan Naim, İhsan Aygün, Enis Bülent Yedek, Aşık Devrim, Öksüz Memet imzalarını da kullanan Devrim'in çeşitli gazete ve dergilerde "manzumelerim" dediği şiirleri yayımlandı. Öykülerinin bir bölümü Rusça, Yunanca ve Fransızcaya çevrildi. "Bir Martı Gibi" adlı şiiri Mustafa Şükrü, "Gözü Bende Kaldı" şiiri Bora Ayanoğlu tarafından bestelendi.

Sanatçı, 1943'te Salah Birsel ve Burhan Arpad ile ABC Kitabevi'ni, 1944'te ise Devrim Kitabevi'ni kurdu, yayımladığı bir eserin yasaklanması sonucu yayınevi kapatıldı.

İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan 1973'te emekli oldu

İlhan Hanım ile 1940'ta dünya evine giren Devrim, 1951'de oyuncu olarak başladığı İstanbul Şehir Tiyatroları'nda bir dönem yöneticilik de yaptı ve 1973'te emekli oldu.

"Evimiz", "Hatıralar" ve "Yemen Türküsü" adlı yayımlanmış üç kitabı bulunan Devrim, tiyatronun yanı sıra sinema çalışmalarına da katılarak yaklaşık 30 filmde rol aldı.

"Süper Baba", "Yeni Hayat", "Yuva", "Belene", "Dönemeç", "Zeybek Ateşi" ve "Baba Evi" televizyon dizi ve filmlerinde oynayan Devrim, "Süper Baba" dizisindeki Yakup dede karakteriyle hafızalarda yer etti.

Oynadığı Sürmeneli Yakup dede rolünün kendisini en fazla heyecanlandıran rol olduğunu söyleyen Devrim, "Dizi beş sene devam etti. Onun arkasından 'Baba Evi' geldi. Seyirci beni beğendi. Ben de o beğeniye layık olmaya çalıştım." ifadelerini kullanmıştı.

İhsan Devrim, 6 Ocak 2010'da hayatını kaybetti ve cenazesi Rumelihisarı Aşiyan Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İhsan Devrim'in Vefatının 15. Yılı - Son Dakika

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