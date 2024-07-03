Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde vatandaşlar, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya ile yaptığı karşılaşmayı dev ekranlardan seyretti.
Kent meydanına kurulan dev ekranda maçı izleyen vatandaşlar alınan galibiyetle büyük sevinç yaşadı.
İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık, ilçedeki vatandaşlarla birlikte maçı izlemek istediklerini, bu nedenle dev ekran kurduklarını söyledi.
Galibiyetten dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını dile getiren Sağlık, katılan vatandaşlara teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › İhsangazi'de Dev Ekranda Avusturya Maçı İzlenildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?