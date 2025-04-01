İİT'den İsrail'in Yol Yapım Kararına Kınama

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail güvenlik kabinesi tarafından onaylanan Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki işgali genişletecek yol yapım kararını kınadı.

İİT'den yapılan açıklamada, İsrail'in bu adımı "uluslararası hukukun ve ilgili Birleşmiş Milletler kararlarının açık bir ihlali" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, Maale Adumim yerleşim biriminin Kudüs'e ilhak edilmesi ve yerleşim birimi çevresindeki Filistin beldelerinin Kudüs'ten izolesini amaçlayan bu adımın, iki devletli çözümü tehlikeye atacağı uyarısında bulundu.

Uluslararası toplumu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni, İsrail'in tüm yerleşim, ilhak, zorunlu göç ve "soykırım politikalarını" durdurması için harekete geçmeye ve hesap verebilirlik mekanizmalarını devreye sokmaya çağrılan açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'da işgali genişletecek yol yapım kararı kınandı.

Açıklamada, uluslararası hukuku sürekli ihlal etmesi nedeniyle İsrail'e uluslararası yaptırımlar uygulanması talep edildi.

İsrail'den Batı Şeria'da işgali genişletecek yol yapım kararı

İsrail Başbakanlık Ofisi, kabinenin, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan ve Kudüs'ün 7 kilometre doğusunda yer alan Maale Adumim yerleşim birimi çevresine yol yapım kararını onayladığını bildirmişti.

Karara göre, Filistin mahalleleri Azeriye ile Zaim ve Azeriye ile Maale Adumim arasında alternatif yollar açılacak.

Söz konusu adımla, Filistinlilerin Maale Adumim yerleşimine giden yolları kullanmasının önüne geçilmesi ve buraların sadece Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin kullanımına sunulması öngörülüyor.

İsrail basını, kararın, İsrail'in bölgeyi ilhak etmesinin yolunu açacağını kaydediyor.