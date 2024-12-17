IKBY\'de Hükümet Kurma Görüşmeleri

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde, (IKBY) hükümet kurma çalışmaları kapsamında, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) heyetleri, Erbil'de bir araya geldi.

KYB resmi internet sitesi 'Pukmedia'da yer alan haberde, heyetlerin KDP'nin Erbil'deki Siyasi Büro ofisinde gerçekleştiği belirtildi.

Görüşmede, bölgesel gelişmeler ve bunların Irak ve IKBY'ye etkileri ile bölgede yeni hükümetin kurulması için gerekli adımların ele alındığı kaydedildi.

Her iki tarafın da IKBY'nin yönetim çerçevesi için ortak bir program formüle etme konusunda hemfikir olduğu aktarılan görüşmede, tarafların sonraki toplantısı için program taslağını hazırlamak üzere ortak bir komite kurmaya karar verdiği paylaşıldı.

İki parti, 30 Kasım'da KYB'nin Süleymaniye'deki Siyasi Büro ofisinde bir araya gelmişti. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, tarafların, birbirleriyle ve diğer partilerle müzakerelere devam etmeye hazır olduklarını ilettiği ifade edilmişti.

IKBY Meclisi, 2 yıl gecikmeli gerçekleşen 20 Ekim'deki milletvekili seçimleri sonrası yaklaşık bir buçuk yıl aranın ardından ilk oturumunu 2 Aralık'ta düzenlemişti.

Ancak siyasi partiler arasında anlaşma sağlanamadığı için, meclis başkanı, yardımcısı ve sekreterinin seçilmesi, yeterli çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelenmişti.

IKBY'de 20 Ekim'de yapılan milletvekili seçim sonuçlarına göre, 5'i kotalara ayrılan 100 sandalyeli mecliste, KDP 39, KYB 23, Yeni Nesil Hareketi 15, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) 7, Kürdistan Adalet Toplumu Partisi (Komel) 3, Halwest (Duruş) Hareketi 4, Halk Cephesi 2, Goran 1 ve Kürdistan İttifakı Grubu 1 sandalye elde etmişti.

IKBY'de 2018'deki seçimlerden 10 ay sonra kurulan koalisyon hükümetinde KDP, KYB, Goran, Türkmen ve Hristiyanlar yer almıştı.