İki bin nüfuslu beldede su kısıtlaması - Son Dakika
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İki bin nüfuslu beldede su kısıtlaması

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Muslu beldesinde su kaynaklarının azalması nedeniyle belediye tarafından şebeke suyu ile halı, araç yıkamaya ve bahçe sulamaya kısıtlama getirildi.

24.07.2024 00:28
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İki bin nüfuslu beldede halı, bahçe sulama ve araç yıkamaya kısıtlama getirildi

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Muslu beldesinde su kaynaklarının azalması nedeniyle belediye tarafından şebeke suyu ile halı, araç yıkamaya ve bahçe sulamaya kısıtlama getirildi.

Yaz mevsiminde hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi, yeterli yağışların olmamasıyla birlikte su kaynakları hızlıca tüketilmeye başladı.

İlçeye bağlı 2 bin nüfuslu beldede belediye tarafından su kaynaklarının korunması amacıyla bir dizi tedbir alındı.

Muslu Beldesi genelinde şebeke suyu ile halı yıkama, araç yıkama ve bahçe sulama faaliyetlerine kısıtlama getirildi.

Belediye yetkilileri, vatandaşların bu konuda duyarlı olmalarını ve hassasiyet göstermelerini uyarısında bulunarak su kaynaklarının korunması ve israfın önlenmesi adına alınan bu tedbirlere uymanın, beldenin geleceği için büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Merkez Mahallesi Muhtarı Reha Poyraz, belediyenin aldığı kararın yerinde bir karar olduğuna vurgu yaptı. Araç veya halı yıkamak isteyenlerin profesyonel hizmet veren şirketlere ulaşabileceğini hatırlatan Poyraz, "Muslu Belediyemiz yerinde bir karar almıştır. İnsanlarımız yeri geliyor evinde su bulamıyor. Halı ve araç yıkamak, bahçe sulamak gibi işlerin bir müddet ertelenmesi istendi. Çünkü yağış olmuyor hava sıcaklıkları yüksek seyrediyor. Belediyemizin sondaj projesi ile ilgili uzun vadeli çalışması da mevcut. Beldemizin ihtiyaçlarını giderme gayretinde çaba sarf ediliyor" diye konuştu.

Mahalle sakinleri de belediyenin hoparlör sisteminden söz konusu uyarıyı dinlediklerini ifade ederek su kullanımına hassasiyet gösterilmesi gerektiğini ifade ettiler.

Kaynak: İHA

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