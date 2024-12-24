İki sürücüye hapis cezası - Son Dakika
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İki sürücüye hapis cezası

İki sürücüye hapis cezası

İzmir'de 2 yaşındaki Emirhan'ı vuran sürücülere taksirle öldürmeden hapis cezası verildi.

24.12.2024 13:47
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu 2 yaşındaki Emirhan Çoğalan'ın ölümüyle ilgili tutuksuz yargılanan iki sürücüye "taksirle öldürme" suçundan hapis cezası verildi.

Karşıyaka 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, haklarında "taksirle öldürme" suçlamasıyla dava açılan tutuksuz sanıklar A.D. ve İ.D. katılmadı, taraf avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, otopsi raporunda Çoğalan'ın ölümünün genel beden travmasına bağlı göğüs omurunda kırık, beyin kanaması, iç organ ve büyük damar yaralanmaları ile iç kanama sonucu meydana geldiğinin belirtildiğini kaydetti.

Mütalaada A.D'nin tehlike arz edecek tarzda dikkatsiz ve tedbirsiz davranarak sola dönüş kurallarına uymadan dönüş manevrası yaptığı, Karayolları Trafik Kanunu'ndaki trafik kurallarını ihlal ettiği, İ.D'nin ise aracını yaya kaldırımı üzerine park ederek yayaların mecburi olarak taşıt yollarını kullanmalarına sebebiyet verip hareket alanını kısıtladığı, Karayolları Trafik Kanunu'ndaki ilgili maddelere aykırı davrandığı şeklinde rapor düzenlendiği ifade edildi.

Savcı, A.D'ye "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme", İ.D'ye de "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçlarından ceza verilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti A.D. hakkında "taksirle öldürme" suçundan 3 yıl hapis cezası verdi, ehliyeti olmaması ve araç kullanmayı bilmemesinden dolayı da cezayı 1/3 oranında artırarak 4 yıl hapis cezasına yükseltti. Sanığa iyi hal indirimi uygulayan heyet, hapis cezasını 3 yıl 4 aya indirdi.

İ.D. hakkında ise "taksirle öldürme" suçundan 2 yıl hapis cezası verildi, iyi hal indirimi uygulanan sanığın cezası 1 yıl 8 aya indirildi, sürücü ehliyetinin de geri alınmasına karar verildi.

Olay

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 27 Mayıs 2021'de A.D'nin kullandığı otomobil, sokakta oynayan 2 yaşındaki Emirhan Çoğalan'a çarparak ölümüne sebebiyet vermişti.

Ehliyetinin olmadığı belirlenen A.D. ile kaza yerinde hatalı park edildiği belirlenen otobüsün sürücüsü İ.D. hakkında dava açılmıştı.

Kaynak: AA

Karşıyaka, Mahkeme, trafik, izmir, Son Dakika

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