İklim Portalı Açıldı - Son Dakika
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İklim Portalı Açıldı

Çevre Bakanlığı, iklim değişikliği ile mücadele için 'İklim Portalı' platformunu başlattı.

28.11.2024 19:06
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 'İklim Portalı' hizmete açıldı

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kurulan ve Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarının yer alacağı ilk çevrim içi platform olan İklim Portalı hizmete açıldı.

Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve 'Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi' kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı iş birliğinde İklim Portalı platformu kuruldu. Türkiye'nin iklim hedeflerine ulaşmasına önemli katkılar sağlaması amaçlanan portal ile karar alıcılar ve bireyler için iklim değişikliği konusunda doğru ve güncel bilgiler sunulması hedeflendi.

"Afetler; ulaşım, enerji, sanayi altyapılarımızı ciddi anlamında olumsuz şekilde etkiliyor"

Programda bir açılış konuşması gerçekleştiren İklim Değişikliği Başkan Yardımcısı Orhan Solak, iklim değişikliğinin Türkiye ve dünya gündeminin en üst sıralarında yer alan küresel bir kriz haline geldiğini belirterek, "Hem dünyada hem ülkemizde iklim değişikliğine bağlı olarak sıklık ve şiddeti gitgide artan afetlerle karşı karşıya kalıyoruz. Afetler; ulaşım, enerji, sanayi altyapılarımızı ciddi anlamında olumsuz şekilde etkiliyor ve çevresel, ekonomik ve sosyal maliyetler getiriyor. Bu anlamda iklim krizi öncelik halinde. Aslında sadece afetlerle sınırlı olmayan tehdit ve risklerle karşı karşıyayız. Küresel tedarik zincirlerinin bozulması, üretim alanının daralması, su krizi, gıda krizi ve hatta iklim göçlerine varan çok sayıda risk ve tehditle karşı karşıyayız" açıklamasında bulundu.

"İklim platformunu ülkemiz için önemli bir araç olarak planladık ve geliştirdik"

Hem ülkelerin hem yerel yönetimlerin hem de sektörlerin iklim kriziyle mücadeleyi planlama araçlarını ön saflarında tutmak zorunda olduğunu kaydeden Solak, "Planlama araçları, politika, strateji ve eylem planları açısından doğru, güncel ve erişilebilir veri oldukça kritik öneme sahip. Biz de bu iklim platformunu ülkemiz için önemli bir araç olarak planladık ve geliştirdik. Türkiye'deki iklim değişikliğiyle ilgili kamunun, akademinin, sivil toplum kuruluşlarının üretmiş olduğu verilerin, bu platform üzerinden doğrulanmış bilimsel ve güncel şekilde paylaşımını hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Teknoloji, Türkiye, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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