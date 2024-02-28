İkra'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görme hayali gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İkra'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görme hayali gerçekleşti

Kahramanmaraş'ta doğuştan 'dirençli epilepsi' hastası 12 yaşındaki İkra'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görme hayali gerçekleşti. Deprem sonrası yaşadıkları evden çıkmak zorunda kalan aile, Erdoğan ile Kahramanmaraş Havalimanında buluştu. İkra, Erdoğan'a mektup ve fotoğrafının bulunduğu çerçeveyi hediye etti. İkra'nın annesi, ev sahibi olma ve tedavi konusunda destek beklediklerini belirtti.

28.02.2024 20:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İkra'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görme hayali gerçekleşti

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta doğuştan 'dirençli epilepsi' hastası 12 yaşındaki İkra'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görme hayali gerçekleşti.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yaşayan Çetinkaya ailesi, deprem sonrası yaşadıkları kiralık evden çıkmak zorunda kaldı. Güllü, Nevşin ve İkra isimli üç kızı bulunan anne Ayşegül Çetinkaya, deprem sonrası konteyner kente yerleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme hayali kuran 12 yaşındaki İkra, depremin yıl dönümü olan 6 Şubat tarihinde Erdoğan ile Kahramanmaraş Havalimanında bir araya geldi. Anne ve kızı Erdoğan'a bir mektup verdi ve fotoğrafının bulunduğu çerçeveyi hediye etti.

İkra'nın hayalinin gerçekleştiğini ifade eden anne Ayşegül Çetinkaya, "Tek arzusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmekti. Depremin yıl dönümü 6 Şubat'ta kendisi geldi, biz de görüştük. Havalimanında karşıladık. Kendisine çerçevemizi hediye edip, mektubumuzu verdik. Kendisinin dönüş sağlayacağını biliyor ve bekliyorum. İkra bizim her şeyimiz ve onun her şeyi Tayyip dedesi" diye konuştu. İkra'nın 'dirençli epilepsi' hastası olduğunu anlatan Ayşegül Çetinkaya, hayallerinin bir ev sahibi olmak ve İkra'nın tedavisinde sonuca ulaşmak olduğunu, bu konuda destek beklediklerini söyledi.

İkra Çetinkaya ise, "Tayyip dedeye selam söylemek istiyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Epilepsi, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İkra'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görme hayali gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2024 20:41:15. #1.11#
SON DAKİKA: İkra'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görme hayali gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement