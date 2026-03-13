Rieder Kulübü'nden Başkan İsmail Yetişkin'e Teşekkür Ziyareti

(İZMİR) - Seferihisar Belediyesinin girişimleriyle düzenlenen "İleri Sürüş Teknikleri" eğitimlerinin ardından, eğitim sürecine katkı sunan kurum ve kuruluşların temsilcileri Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'i ziyaret etti.

Uzman Eğitmen Tayfun Gülhan tarafından 13 Aralık ve 22 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen eğitim programına katılan ve bölgede faaliyet gösteren Seferihisar RİEDER Kulübü üyeleri, eğitimin düzenlenmesindeki katkılarından dolayı Başkan Yetişkin'e teşekkürlerini iletti.

Ziyarette, trafik güvenliği ve ileri sürüş teknikleri konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan eğitimlerin önemi vurgulanırken, bu tür eğitimlerin önümüzdeki süreçte de devam etmesi ve uygulamalı olarak daha geniş kitlelere ulaştırılması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

RİEDER Kulübü üyeleri, eğitimin gerçekleşmesine katkı sunan başta Seferihisar Belediyesi olmak üzere Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü, Seferihisar Jandarma İlçe Komutanlığı, Seferihisar Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası yetkililerine de desteklerinden dolayı teşekkür etti.