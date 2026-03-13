Rieder Kulübü'nden Başkan İsmail Yetişkin'e Teşekkür Ziyareti

13.03.2026 21:26  Güncelleme: 23:13
Seferihisar Belediyesi'nin düzenlediği 'İleri Sürüş Teknikleri' eğitimlerinin ardından katılımcılar, eğitim sürecine katkıda bulunan kurumların temsilcileriyle birlikte Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'i ziyaret etti. Eğitimlerin önemi ve gelecekte daha geniş kitlelere ulaşması konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

(İZMİR) - Seferihisar Belediyesinin girişimleriyle düzenlenen "İleri Sürüş Teknikleri" eğitimlerinin ardından, eğitim sürecine katkı sunan kurum ve kuruluşların temsilcileri Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'i ziyaret etti.

Uzman Eğitmen Tayfun Gülhan tarafından 13 Aralık ve 22 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen eğitim programına katılan ve bölgede faaliyet gösteren Seferihisar RİEDER Kulübü üyeleri, eğitimin düzenlenmesindeki katkılarından dolayı Başkan Yetişkin'e teşekkürlerini iletti.

Ziyarette, trafik güvenliği ve ileri sürüş teknikleri konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan eğitimlerin önemi vurgulanırken, bu tür eğitimlerin önümüzdeki süreçte de devam etmesi ve uygulamalı olarak daha geniş kitlelere ulaştırılması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

RİEDER Kulübü üyeleri, eğitimin gerçekleşmesine katkı sunan başta Seferihisar Belediyesi olmak üzere Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü, Seferihisar Jandarma İlçe Komutanlığı, Seferihisar Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası yetkililerine de desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

AK Partili Acar, partisinin oy oranını açıkladı: Trend bizden yana AK Partili Acar, partisinin oy oranını açıkladı: Trend bizden yana
İzlemeyenler çok şey kaçırdı UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları İzlemeyenler çok şey kaçırdı! UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
THY’nin kamu bütçesinden yararlandığı iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama THY'nin kamu bütçesinden yararlandığı iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
İsrail kabinesi “Lübnan’da işgali derinleştirme“ gündemiyle toplanacak İsrail kabinesi "Lübnan'da işgali derinleştirme" gündemiyle toplanacak
Macron: Irak’taki askeri üsse saldırıda bir askerimiz hayatını kaybetti Macron: Irak'taki askeri üsse saldırıda bir askerimiz hayatını kaybetti
Çin ile Kuzey Kore arasında 6 yıl sonra ilk yolcu treni seferi yapıldı Çin ile Kuzey Kore arasında 6 yıl sonra ilk yolcu treni seferi yapıldı

21:58
İsrail’de en uzun gece İran bu sefer çok ağır hasar verdi
İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi
21:55
Şampiyonluk yolunda dev kayıp Fenerbahçe, Olimpiyat Stadyumu’nda buz kesti
Şampiyonluk yolunda dev kayıp! Fenerbahçe, Olimpiyat Stadyumu'nda buz kesti
21:18
İlber Ortaylı’nın cenaze programı belli oldu
İlber Ortaylı'nın cenaze programı belli oldu
20:53
İran’dan ateşlenen 3. füzeyle ilgili Erdoğan’dan ilk açıklama
İran'dan ateşlenen 3. füzeyle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama
20:20
Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü Üreticilerden çağrı var
Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü! Üreticilerden çağrı var
20:16
ABD, İran’a Saldırılar İçin 160 Askeri Uçak Gönderdi
ABD, İran'a Saldırılar İçin 160 Askeri Uçak Gönderdi
