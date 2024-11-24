Ilgaz Dağı'nda Kar Trafiği Kilitledi - Son Dakika
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Ilgaz Dağı'nda Kar Trafiği Kilitledi

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Kastamonu-Ankara Karayolu kar yağışı nedeniyle kapandı, araçlar yolda mahsur kaldı.

24.11.2024 00:26
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Kar yağışı Ilgaz Dağı'nda trafiği kilitledi, araçlar yolda mahsur kaldı

Kastamonu- Ankara Karayolu kar yağışı sebebiyle trafiğe kapatıldı

KASTAMONU - Kastamonu- Çankırı sınırında bulunan 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde, kar yağışı sebebiyle trafik kilitlendi. Kara hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yolda mahsur kalırken, Karayolları Genel Müdürlüğü Kastamonu-Ankara Karayolu'nun Kastamonu Havalimanı-Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin geçici olarak trafiğe kapatıldığını duyurdu.

Kastamonu'da akşam saatleri itibari ile etkili olan kar yağışı hayatını olumsuz etkiliyor. Kastamonu-Çankırı-Ankara Karayolu üzerindeki 15 Temmuz İstiklal Tüneli, yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle ulaşıma kapandı. Ankara istikametinde seyir halinde olan araçlar, Ilgaz Dağı geçidinde mahsur kaldı. Uzun araç kuyruğunun oluştuğu karayolunda sürücüler kontak kapattı. Karayolları ekipleri ulaşımın yeniden sağlanabilmesi için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Yolda kalan bazı sürücüler de araçlarına zincir takarak ilerlemeye çalıştı. Ilgaz Dağı geçidinde hava sıcaklığı da sıfırın altında 3 dereceye kadar düştü.

Ankara'ya gitmek isterken yolda kaldığını söyleyen sürücü Ahmet Bozkurt, "Kar yağışından dolayı Ilgaz Dağında yolda kaldık. Aracımız boş, o yüzden çıkamadık. Karayollarının da pek bir çakılmasını göremedik, yolu açmıyorlar. Ben, 1 buçuk saattir bekliyorum" dedi.

Kastamonu'dan Çankırı'ya gittiğini söyleyen Fevzi Uzun ise, "Yol kapalı olduğundan dolayı Ilgaz Dağı'nda kaldım. Çok fazla kar var. Şu anda da çok kar yağıyor. Yaklaşık ben 3 saattir burada yardım gelmesini bekliyorum" şeklinde konuştu.

Öte yandan, Kastamonu Havaalanı -Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli arasının trafiğe kapatıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Karayolları Genel Müdürlüğü'nden Devrekani Ayrımı-Kastamonu-Ilgaz Yolu'nun 43-72 kilometreleri arası (Kastamonu Havaalanı -Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli arası) ağır taşıt trafiğine geçici olarak kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Ilgaz Dağı\'nda Kar Trafiği Kilitledi
Kaynak: İHA

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