İliç'teki Maden Kazasında Yeniden Faaliyet Başladı - Son Dakika
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İliç'teki Maden Kazasında Yeniden Faaliyet Başladı

İliç\'teki Maden Kazasında Yeniden Faaliyet Başladı

İliç'teki Anagold Maden Ocağı, 8 ay aradan sonra basın mensuplarına açıldı ve rehabilitasyon süreci anlatıldı.

12.10.2024 22:46
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Erzincan'ın İliç ilçesinde, 13 Şubat'ta 9 işçinin toprak altında yaşamını yitirdiği Anagold Maden Ocağı'nda kazadan sonra yapılan çalışmalar basın mensuplarına anlatıldı.

İliç'te 8 aydır üretim yapılmayan Çöpler Madeni, yaşanan toprak kaymasının ardından kapılarını ilk kez basın mensuplarına açtı.

Tüm faaliyetleri geçici olarak durdurulan maden sahasında, rehabilitasyon çalışmalarında son aşamaya gelindi, yeni risklere karşı ilave önlemler alındı.

Bölgede yürütülen çalışmalarda riskli görülen alanlarda zaman zaman insansız iş makineleri kullanılıyor, 4 radarla maden sahasında izleme yapılıyor.

???????Anagold Madencilik Çöpler Maden Sahası Genel Müdürü Oğuz Atıl Karamercan, gazetecilere yaptığı açıklamada, İliç'te yaşanan olaydan sonra tek önceliklerinin çalışanların cenazelerine ulaşmak olduğunu belirterek, "2 bin kişilik ekiple, aralıksız olarak arama faaliyetlerine odaklandık. Bu süreçte çalışanlarımızın aileleri ile dayanışma içinde olduk. Yaşanan üzücü olaydan hepimizin aldığı dersler var. Her zaman tartışmasız ilk önceliğimiz çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak. Tüm süreçleri yeniden gözden geçirdik. İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili her adımı yeniden ele aldık. Olası yeni riskleri değerlendirmelerimize dahil edip önlemleri artırdık, iyileştirmeleri güçlendirdik. Standartlara ve kriterlere uygun madencilik faaliyetlerinin hayati öneminin farkındayız. Maden çevresel, işletme ve üretim bakımından çalışmaya hazır durumda." ifadelerini kullandı.

Karamercan, eskiden yüzde 89 oranında sülfit tesisi ve yüzde 11 oranında yığın liç yönteminin kullanıldığı madende artık üretimde tamamen sülfit tesisine geçildiğini anlattı.

İlgili bakanlıkların ve kamu kuruluşlarının denetiminde, bugüne kadar günlük ve haftalık olarak yüzey, yer altı suyu, toprak ve hava numuneleri alındığını aktaran Karamercan, "Bakanlığa ait mobil hava kalitesi izleme istasyonunda ve civar köylerde bulunan Anagold'a ait altı adet çevre izleme istasyonunda hava kalitesi günlük takip ediliyor. İçme suyu dahil halen devam eden analizlerde bugüne kadar herhangi bir olumsuz sonuçla karşılaşılmadı." diye konuştu.

İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında 9 kişi kaybolmuş, 2 işçinin 5 Nisan ve 19 Nisan'da, 2 işçinin 4 Mayıs'ta, 5 işçinin de 10 Haziran'da cenazelerine ulaşılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İliç'teki Maden Kazasında Yeniden Faaliyet Başladı - Son Dakika

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