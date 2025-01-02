İlk Çin-Avrupa Yük Treni Taşkent'e Hareket Etti

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Xİ'AN, 2 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da bulunan Xi'an Uluslararası Liman İstasyonu'ndan Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e gitmek üzere çarşamba sabahı hareket eden Çin-Avrupa yük treni 2025 yılında yola çıkan ilk Çin-Avrupa yük treni oldu, 31 Aralık 2024. (Fotoğraf: Li Yibo/Xinhua)