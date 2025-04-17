İlkadım'dan Savaştaki Çocuklara Mektup Desteği - Son Dakika
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İlkadım'dan Savaştaki Çocuklara Mektup Desteği

İlkadım İlkokulu öğrencileri, savaş bölgelerindeki çocuklara 55 mektup gönderdi.

17.04.2025 14:09
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SAMSUN İlkadım İlkokulu öğrencileri, savaş bölgelerinde yaşayan çocuklara destek olmak amacıyla, kendi yazdıkları 55 mektubu PTT aracılığıyla UNICEF Türkiye Temsilciliği'ne gönderdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, İlkadım İlkokulu'nda anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Filistin başta olmak üzere savaşın yaşandığı bölgelerdeki çocuklara ses olmak isteyen öğrenciler 'Çocuk Hakları Yaşatır' sloganıyla öğretmenlerinin rehberliğinde 55 mektup kaleme aldı. Hazırlanan mektuplar PTT aracılığıyla UNICEF Türkiye Temsilciliği'ne ulaştırılmak üzere gönderildi.

Mektuplarda, savaş mağduru çocukların yaşadığı acılara dikkat çekildi. 'Kan ve gözyaşı son bulsun, çocuklar okula gitsin, sokaklarda özgürce oynasın' çağrısında bulunan öğrenciler, "Kırık kalemlerle yarım kalan resimler, oynanmamış oyuncaklarla dolu odalar, kan bulaşmış elbiseler, teki kaybolmuş ayakkabılarla dolu sokaklar, ağlayan anneler ve çocukların acıları bitsin artık" ifadeleriyle duygularını dile getirdi.

Okul yönetimi, çocukların 23 Nisan'ın ruhuna uygun olarak sadece kendi bayramlarını kutlamasını değil, dünyanın dört bir yanındaki yaşıtlarını da düşünmelerini istediklerini, bu projeyle hem çocuk haklarını hem de empatiyi öğretmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Projeye katılan öğrenciler de Filistinli arkadaşları için bir şeyler yapmak istediklerini, onların seslerinin duyulmasına yardımcı oldukları için mutlu oldukları söyledi.

Haber: Gökhan İÇKİLLİ – Kamera: Samsun

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Kaynak: DHA

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