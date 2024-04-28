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İlkbaharda Ağrı Dağı zirvesinde kayak keyfi

AĞRI - Ağrı Dağı'na çıkan dağcılar bahar ayında zirvede kayak yaptı.

Ağrı Dağı tırmanışı için bölgeye gelen bir grup dağcıdan, dağın eteklerinde müthiş bir gösteri geldi. Terörden arındırıldıktan sonra turizme açılan ve pek çok dağcının tırmanışına sahne olan Ağrı Dağı öte yandan birçok dinde kutsal da sayılmasıyla biliniyor.

Yaz kış demeden dağcıları misafir eden Ağrı Dağı'na tırmanmak isteyen bir grup dağcı, zirveye tırmanış gerçekleştirmek üzere hazırlanırken, havanın elverişli olması sebebiyle dağ eteklerinde kayak yaptı. Dağın eteklerinden aşağıya doğru profesyonelce kayan dağcılar, eğlenceli anlar yaşadı.