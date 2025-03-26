İlker Canikligil Tutuklama Talebiyle Hakimliğe Sevk Edildi - Son Dakika
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İlker Canikligil Tutuklama Talebiyle Hakimliğe Sevk Edildi

Yönetmen İlker Canikligil, sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

26.03.2025 18:52
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Yönetmen İlker Canikligil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara ilişkin "suç işlemeye alenen tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" iddiasıyla başlatılan soruşturmada tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Canikligil hakkında, YouTube'da yayımladığı videodaki sözleri nedeniyle "suç işlemeye alenen tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda gözaltına alınan Canikligil, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gönderildi.

Savcılıktaki işlemleri sona eren şüpheli, "suç işlemeye alenen tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarından tutuklaması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Sevk yazısından

Savcılığın sevk yazısında, şüphelinin X isimli sosyal medya platformunda yayımlanan, 2 erkeğin konuştuğu anlara ilişkin 2 dakika 34 saniyelik video içeriğine ve kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma yer verildi.

Şüphelinin sosyal medya paylaşımıyla "toplumun bir kısmını, siyasi seçimlere katılan ve oy veren seçmene veya belli bir düşünceye sahip kesimini aşağılayarak hedef haline getirdiği" aktarılan yazıda, ayrıca bu kesimlere yönelik katliam yapılması gerektiğini beyan edip, suç işlenmesini tahrik ettiği belirtildi.

Yazıda, şüphelinin "suç işlemeye alenen tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarını işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunduğu, atılı suçların vasıf ve mahiyetiyle kanunda yazılı cezanın alt ve üst sınırları birlikte değerlendirildiğinde tutuklama nedeninin bulunduğu kaydedildi.

Soruşturma

Şüpheli Canikligil, YouTube'da yayımladığı videoda alt sınıf olarak adlandırdığı bir kesime karşı "order 66" (toplu katliam) uygulaması çağrısında bulunması ve sosyal medya hesabından "Dostlarım bu adamlara boş yere laf anlatmaya çalışmayın. Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmeli. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Bu kadar." şeklindeki paylaşımları nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca açılan soruşturma kapsamında dün akşam gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İlker Canikligil, Sosyal Medya, Yönetmen, Politika, 3-sayfa, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İlker Canikligil Tutuklama Talebiyle Hakimliğe Sevk Edildi - Son Dakika

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