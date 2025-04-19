İlker Gönen'in İntiharında Çete Baskısı İddiası - Son Dakika
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İlker Gönen'in İntiharında Çete Baskısı İddiası

İlker Gönen'in intiharının 'Yenidoğan Çetesi' baskısına bağlı olduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

19.04.2025 15:50
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İLKER GÖNEN'İN İNTİHAR SEBEBİNİN, 'YENİDOĞAN ÇETESİ'NİN PSİKOLOJİK BASKISI OLDUĞUNA YÖNELİK İDDİAYA SORUŞTURMA

Ayşe GÜREL/İSTANBUL, - ANTALYA'da tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar eden 'Yenidoğan Çetesi' davası sanıklarından doktor İlker Gönen'in, çete üyeleri tarafından ailesine zarar verileceği yönünde aldığı tehditler sebebiyle yaşadığı psikolojik baskı nedeniyle intihar ettiği yönünde CİMER'e (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) ve savcılığa ihbar geldi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, ihbarla ilgili soruşturma başlattı.

'Yenidoğan Çetesi' davasında, 'Çetenin 2 numaralı ismi' olduğu iddiası ile yargılanan ve Antalya Döşemealtı Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan doktor İlker Gönen, kaldığı tek kişilik koğuşta 1 Şubat'ta çay bardağı kırığı ile bileklerini keserek intihara teşebbüs etti. Gönen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ederken, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Gönen'in ölümüyle ilgili bir ihbar e-postası gönderildi.

FIRAT SARI, GÖNEN'İN İTİRAFÇI OLMASINDAN KORKTU İDDİASI

İhbar olarak değerlendirilen e-postanın içeriğinde, İlker Gönen'in Nisan ayında düzenlenen ilk operasyon sürecinde serbest bırakılmasının ardından, 'Yenidoğan Çetesi' örgüt lideri Fırat Sarı ve çevresindekilerin, Gönen'in itirafçı olmasından endişe ettiği ve bu sebeple, çete adına bir kişiden Gönen'in itirafçı olup olmadığına dair bilgi toplamasının istendiği iddia edildi. Dava sürecinde Gönen'in herhangi bir itirafta bulunmadığı ortaya çıkmasına rağmen, çetenin eylemleri sebebiyle Gönen'in pişmanlık duyduğunu bilen Fırat Sarı'nın, konuşmasından endişe etmeye devam ettiği de belirtildi.

GÖNEN'İN HAYATI VE ÇOCUKLARI HAKKINDA DETAYLI BİLGİ TOPLANDI

Soruşturma sırasında çete üyelerinin yaptıkları toplantılarda gizli tanıkların kimliklerini tespit ettiği belirtildiği CİMER'e yazılan yazı ve ihbar e-postasında, hemşire olan bir gizli tanığa ve ailesine verdiği ifadeyi geri çekmesi yönünde baskı yapıldığı iddia edildi. Çetenin ortaya çıkması ve tutuklamalar sonrasında, tutuklanmayan çete üyelerinin toplantılar yapmaya devam ettiğinin belirtildiği ihbarda, bu toplantılar esnasında, Fırat Sarı'nın endişeleri sebebiyle, Gönen'in ailesine yakın bir çete üyesinden eşi ve çocukları hakkında detaylı bilgiler alındığı iddiasına da yer verildi.

CEZAEVİNE GİDEN ZİYARETÇİ, GÖNEN'İ TEHDİT ETTİ

Gönen'in ailesi hakkında bilgilerin alınmasının ardından, çete üyelerinden birisinin adamı olduğu iddia edilen bir kişinin cezaevinde İlker Gönen'i ziyaret ederek tehdit ettiği ihbar e-postasında belirtildi. Gönen'in bu ziyaretten bir süre sonra intihar ettiği iddia edildi.

AVUKAT BAŞINDAN BERİ PLANLI HAREKET EDİYORDU İDDİASI

Ayrıca ihbarda, Fırat Sarı'nın avukatlarıyla İlker Gönen'in avukatı arasında süreç içerisinde bir anlaşmazlık oluştuğu, ancak avukat A.M.'nin, İlker Gönen'in ölümünün ardından, Gönen ile anlaşmazlığı olduğu bilinen Fırat Sarı'nın da avukatlığını üstlendiği belirtildi. E-postada avukat A.M.'nin başından beri planlı hareket ettiği iddia edildi. Avukat A.M. hakkında, İlker Gönen'in ölümünün ardından yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 Şubat'ta soruşturma başlatılmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

E-postadaki iddiaları değerlendiren Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, 16 Nisan'da soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İlker Gönen'in İntiharında Çete Baskısı İddiası - Son Dakika

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