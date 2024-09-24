İmam Hatip Okullarında Talep Vurgusu

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(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin açılış törenine katıldı. Tekin, yaptığı konuşmada 'İmam hatip okullarımız Türkiye'nin her tarafında, toplumsal talebe istinaden kurulmuş, açılmış durumda. 28 Şubat zulmünün engelleri gündeme geldiğinde oran olarak ne kadarsa şu anda da aynı orandadır. Yani Türkiye uygun bir noktada. Öyle sunuyorlar ki 'Türkiye'nin her tarafında imam hatip okulları var.' Hayır toplumsal talep neyse onu karşılayacak şekilde imam hatip okulu açtık. Talep olduğu sürece de açmaya da devam edeceğiz" dedi.

Çeşitli açılış ve toplantılara katılmak üzere Sakarya'ya giden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin açılışına katıldı. İmam hatip okullarına dair değerlendirmelerde bulunan Tekin, "Şu anda imam hatip okullarımız Türkiye'nin her tarafında, toplumsal talebe istinaden kurulmuş, açılmış durumda" dedi.

"Talep olduğu sürece İmam Hatip açmaya devam edeceğiz"

İmam hatip okullarının, 28 Şubat'ta neredeyse kapanma noktasına geldiğini, katsayı uygulamasıyla imam hatip okulları ve meslek liselerinin toplumsal itibarının "ciddi şekilde sarsıldığını" dile getiren Tekin, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu anlamda hizmetlerimiz döneminde çok ciddi adımlar atıldı. Şu anda imam hatip okullarımız Türkiye'nin her tarafında, bunun da altını çizerek söylüyorum, toplumsal talebe istinaden kurulmuş, açılmış durumda. Şu rakamın altını özellikle çiziyorum. Burada 28 Şubat zulmünün engelleri gündeme geldiğinde oran olarak ne kadarsa şu anda da aynı orandadır. Yani Türkiye uygun bir noktada. Öyle sunuyorlar ki 'Türkiye'nin her tarafında imam hatip okulları var.' Hayır toplumsal talep neyse onu karşılayacak şekilde imam hatip okulu açtık. Talep olduğu sürece de açmaya da devam edeceğiz. Özellikle 2014 yılında proje okulu tanımlamasından sonra çok farklı projeler uygulayan imam hatip okullarımız var. Fen bilimleri, sosyal bilimler, fen ve teknoloji programı uygulayan, hafızlık projesi, İspanyolca programı uygulayan imam hatiplerimiz var. Dini musiki alanında, güzel sanatlar alanında, spor alanında proje uygulayan imam hatip okulumuz var. İmam hatip okullarımızın programlarını da öğrencilerimizin istek ve beklentileri doğrultusunda revize ediyoruz."