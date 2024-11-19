İmam Metin Eren'e Altın Madalya - Son Dakika
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İmam Metin Eren'e Altın Madalya

İmam Metin Eren\'e Altın Madalya

Kan bağışlarıyla hastalara hayat veren İmam Metin Eren, Türk Kızılay'dan altın madalya aldı.

19.11.2024 11:16
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Kan bağışlarıyla hastaların hayatına dokunduğu için Türk Kızılay'dan "altın madalya" almaya hak kazanan bağışçılardan Sitte-i Hatun Camisi İmamı Metin Eren, duyarlılığıyla örnek oluyor.

İlk kez askerdeyken kan bağış yapan Eren, 2014 yılından itibaren Kızılay'a düzenli kan vermeye başladı.

Düzenli kan bağışları dolayısıyla "bronz" ve "gümüş" madalya alan Eren, 35. bağışı dolayısıyla Türk Kızılayınca altın madalyaya hak kazandı.

Eren, AA muhabirine, sadece mihrapta ve camide değil kan vermek ve doğal afetlerde de olduğu gibi tüm konularda insanların önünde olmaya çalıştıklarını söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve İlçe Müftülüğünün bu konuda kendilerini motive ettiğini dile getiren Eren, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler ile çeşitli doğal afetlerde din görevlileriyle yardım için sahada bulunduğunu ifade etti.

İmam Eren, düzenli kan vermeye çalıştığını belirterek, "Kana ihtiyacı olan kardeşlerimiz var. Hasta yatağında o bir damla kana ihtiyacı olan kardeşlerimize yardımcı olmak bizim en önemli vazifelerimizden. Kan muadili olmayan hayati bir ihtiyaçtır. Başka isteklerimiz, ihtiyaçlarımız için muadil bir şeyler bulabiliriz ama kanın yedeği yok. Bu anlamda hassas davranmamız gerekiyor." dedi.

Kan bağışını görevli olduğu camiye yakın olduğu için daha çok Türk Kızılay Çapa Kan Bağışı Merkezi'ne yaptığını anlatan Eren, "İyi insan olmak güzeldir, Rabb'imizin de öğütlediği bir şeydir. İyi insan olmakla beraber insanlığa iyiliği dokunan kişi olunmalı. Kana ihtiyacı olan insanlar var." diye konuştu.

Eren, 45. kan bağışıyla Türk Kızılaydan "plaket" almaya hak kazandığını aktararak, hastalara bağışladığı kanlar dolayısıyla mutluluk duyduğunu söyledi.

50 kez kan bağışında bulunduğuna dikkati çeken Eren, "Din gönüllüleri olarak kan veren kardeşlerimizi tebrik ediyorum, Allah kendilerinden razı olsun." dedi.

"Bir insanı kurtarmak insanlığı kurtarmak gibidir."

İlçe Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu ise din görevlilerin bu tür farkındalık alanlarında aktif olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Cami görevlilerinin bulundukları yerlerde sabit ayağının camide, diğerinin ise sokakta, mahallede, dezavantajlı alanlarda ve insana dokunan yerlerde olmasını istediklerini dile getirdi.

Sitte-i Hatun Camisi İmamı Metin Eren'in "Bir insanı kurtarmak insanlığı kurtarmak gibidir" anlayışıyla hareket ettiğini kaydeden Şenoğlu, "Kızılayın da ifadesiyle 'Kan vermek can vermektir, can olmaktır.' Biz de onu hocamız vesilesiyle ele alıyoruz. Katkı sunduğu, hayat verdiği, can olduğu kişilerin güzel günler görmesini temenni ediyorum. Bunun diğer görevlilerimize ve vatandaşlarımıza da örnek olmasını, bu farkındalığın oluşmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Vatandaşlara kan bağışı çağrısı

Türk Kızılay Çapa Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Hafize Temurok da Metin Eren'e adını dahi bilmediği hastaların şifasına vesile olduğu için teşekkür etti.

Madalyanın onore etme aracı olduğunu dile getiren Temurok, 18-65 yaş arası vatandaşlara kan bağışı çağrısını yaptı.

Temurok, yetişkin bireylerde erkeklerden yılda 4, kadınlardan ise yılda 3 kez kan bağışı aldıklarını dile getirerek, "Ayrıca kanser, kanamalı, lösemili hastalarımız aferez trombosit kullanıyor. Bunu da yılda 24 kez bağış olarak kabul ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Doğal Afetler, Kızılay, Güncel, Sağlık, Yaşam, Cami, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmam Metin Eren'e Altın Madalya - Son Dakika

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