İmamın Ölümü İçin Hukuk Süreci Başlatıldı

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Sultangazi'de motosikletle sabah namazına gittiği sırada İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) iştirak şirketi İGDAŞ'ın açtığı çukura takılıp aracın çarpmasıyla ölen imam Abdülkerim Kaba'nın yakınları, sorumluların cezalandırılması için hukuk süreci başlattı.

6 Şubat 2023'teki depremlerin yaşandığı esnada Hatay'da imamlık yapan ve çocuklarından birini burada kaybeden 52 yaşındaki Abdülkerim Kaba, 1,5 yıl önce İstanbul'un Sultangazi ilçesine tayin oldu.

Görev yaptığı Sultangazi Sanko Sanayi Sitesi Yüksel Kaya Camisi'ne 16 Aralık 2024'te motosikletle sabah namazına giden Kaba, Mevlana Caddesi'nde İGDAŞ ekiplerinin doğal gaz hattı çalışması sonrası tam kapatılmayan çukura takıldı.

Arkadan gelen aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Kaba'nın yakınları, sorumluların cezalandırılması için hukuk süreci başlattı.

"Yeni hayat kurma umuduyla buraya yerleştik"

Vefat eden Kaba'nın oğlu Musa Kaba, AA muhabirine, kazanın yaşandığı caddenin İBB sorumluluğunda olduğunu ve İGDAŞ çalışmasının ardından çukurun kapatılmadığını söyledi.

Hatay'da 6 Şubat depremlerinde bir kardeşini kaybettikten sonra İstanbul'a geldiklerini anlatan Kaba, "Buraya yeni düzen, yeni hayat kurma umuduyla gelip yerleştik. Tam bu noktada babamızı kaybetmemiz bizim için çok yıkıcı durum oldu." dedi.

İGDAŞ ekiplerinin bölgedeki esnafa doğal gaz hattı çekmek için cadde üzerinde çalışma yaptığını söylediğini belirten Kaba, "Çukur kapatma veya herhangi bir çalışma olduğu zaman uyarı levhası bu noktaya yerleştirilmiyor. Haliyle babam da 1,5 senedir kullanmış olduğu güzergahta, bildiği yolda, belediyenin uyarıcı levhası olmadığı için bu çukura düşüyor. Maalesef arkadan gelen aracın altında kalarak hayatını kaybediyor." diye konuştu.

Kazaya neden olan çukurun olaydan yaklaşık 2 hafta sonra kapatılmasının kendilerini en çok üzen durum olduğunu vurgulayan Kaba, olay günü 2 saat sonra gelen ekiplerce özensiz şekilde çakılla doldurulan çukurun yağmurun etkisiyle tekrar açıldığını kaydetti.

Çukurun dün asfaltlama çalışması yapılarak tamamen kapatıldığını aktaran Kaba, şunları söyledi:

"Bu çalışmanın yapılması için babamızı kaybetmemiz mi gerekiyordu? Bir insanın canı bu kadar ucuz mu? Yetkililerden bu sorulara cevap bekliyoruz. Dün yapmış oldukları bu kapsamlı çalışmanın, normalde buradaki doğal gaz çalışması bittikten sonra hemen yapılması gerekiyordu. Maalesef, sorumluların görevlerini yerine getirebilmesi için burada bir can vermek, bedel ödemek gerekiyormuş. Sorumlu kişilerden, belediyeden, İGDAŞ'tan ve çarpan araç sürücüsünden, kimin kusuru varsa şikayetçiyiz."

"Belediyeye karşı da soruşturma yürütülüyor"

Kaba ailesinin avukatı Ahmet Bülbül ise kaza tespit tutanağında takip mesafesini korumayan araç sürücüsünün yüzde 75, ölen Abdülkerim Kaba'nın ise yüzde 25 kusurlu bulunduğunu ancak kendilerine göre Kaba'nın herhangi bir kusurunun bulunmadığını dile getirdi.

Bülbül, Kaba'nın dikkatsizliğinden değil de İBB tarafından kapatılmayan çukur sebebiyle motorundan düştüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Belediye, trafik güvenliğini sağlamak adına ne bir uyarı levhası koymuş ne zamanında çukuru kapatmış ne de bir önlem almıştır. Kaza tespit tutanağında, çukura yer verilmemesi ve belediyenin sorumlu değilmişçesine gösterilmesini doğru bulmayarak gerekli itirazlarımızı yaptık. Savcılık soruşturması devam etmekte. Halihazırda belediyeye karşı da soruşturma yürütülmeye başlandı. Müvekkillerin haklarını aramak için elimizden geleni yapacağız."