İmamoğlu, 'Bilirkişi Davası' Duruşmasına Katılmayacak

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) 19 Mart operasyonuyla tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 27 Ocak'ta basın toplantısında S.B. isimli bilirkişinin kritik bazı davalarda görev yapmasına dikkat çekmek için kullandığı ifadeler üzerine açılan davanın ilk duruşması yarın İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Ancak İmamoğlu ve avukatları "duruşma yerinin hem mekan hem de zaman itibariyle hukuka aykırı olarak belirlendiği" gerekçesiyle Silivri'deki Marmara Cezaevi Yerleşkesi'nde yapılacak duruşmaya katılmama kararı aldı.

Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak'ta Saraçhane'de düzenlediği "Turpun Büyüğü" isimli basın toplantısında bir bilirkişinin adını vererek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenmiş, "Evet Sayın Cumhurbaşkanı; sizde böyle maharetli bilirkişi S. beyler oldukça, siz de binlerce bilirkişi arasından, nokta atış S. bey bilirkişisini bulan yargı mensupları oldukça, bir davanın öncesinde ya da yürüyen sürecin öncesinde, heybenizde büyük turplar taşıdığınızı düşünebilirsiniz. Ne var ki, sizin turp zannettikleriniz, bu milletin gönlünde zerre yer etmez. Sayın Cumhurbaşkanı; turpun büyüğü senin heybenden çıktı. Aslında işin çok kolay. Bu kadar heybe sırtında taşımana gerek yok. Bu kadar yük taşıyacağına, kendini sadece milletin sandıktaki vicdanına emanet ettiğin an rahatlayacaksın. Yastığa başınızı koyduğunuzda huzurla uyumak kadar güzeli yoktur" diye konuşmuştu.

İlk duruşma yarın ancak İmamoğlu ve avukatları katılmayacak

Bu basın toplantısından kısa süre sonra İmamoğlu hakkında, İBB'ye açılan davalara sürekli aynı bilirkişinin atandığını aktararak söz konusu bilirkişiye hedef gösterdiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştı. İmamoğlu'nun "yargı görevini yapan bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlamasıyla yargılanacağı davanın ilk duruşması yarın 10.30'da İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılacak. Ancak, duruşmanın İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi salonunun da bulunduğu Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde değil de Silivri'de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde, duruşma salonlarından birinde görüleceği duyuruldu.

"Duruşmanın Çağlayan yerine Silivri'de yapılması usullere aykırı"

Duruşmanın Çağlayan yerine Silivri'de yapılması kararının usullere aykırı olduğu gerekçesiyle Ekrem İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmayacak. Konuya ilişkin akşam saatlerinde yapılan açıklamada, "İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu hakkında, soruşturmalarda yaşanan hukuksuzlukları dile getirmesi nedeniyle açılan davanın yarınki ilk duruşması hukuka aykırı usullerle Silivri'ye alındığı için İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmayacaktır" denildi.

Gökhan Günaydın: Ekrem Başkan yarın Silivri kampüsünde yapılacak duruşmaya katılmayacaktır

Gelişmeyle ilgili CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da bir açıklama yaptı. Günaydın, "Duruşma yerinin hem mekan hem de zaman itibariyle hukuka aykırı olarak belirlenmesi nedeniyle, Ekrem Başkan yarın Silivri kampüsünde yapılacak duruşmaya katılmayacaktır" dedi.

Özgür Çelik: Ekrem Başkanımızın kararının arkasında duracağız

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise uzun süredir türlü hukuksuzluklar yaşadıklarını belirterek, "Kişiye özel keyfi uygulamaların yeni örneği, Ekrem Başkanımızın 12 Haziran'da görülecek duruşma yerinin, 24 saat kala değiştirilmesi oldu. Ekrem Başkanımız ve avukatlarının ortak kararı bu keyfi uygulamaya tepki olarak duruşmaya katılmamak olmuştur. Bizler de bu kararın arkasında duracağız. Bu keyfiyeti meşrulaştırmamak adına duruşmaya katılmayacağız. Yarın Silivri'de yapılacak destek buluşması da bu kapsamda iptal edilmiştir" ifadelerini kullandı.

İddianameden...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İmamoğlu'nun 27 Ocak 2025 günü düzenlediği basın toplantısında, "açıkça, bilirkişinin görev aldığı bir kısım soruşturma ve kovuşturmalardan bahsettiği, dosya içerisindeki mevcut çözümleme tutanağı ile de sabit olduğu üzere, bilirkişi ve yargı organlarının bağımsız ve tarafsız olmadığı yönünde bir kamuoyu oluşmasını amaçladığı" savunuldu. Bu şekilde oluşacak kamuoyu baskısıyla, bilirkişinin, İstanbul Adliyesi ve diğer adliyelerde görülen çeşitli soruşturma ve kovuşturmalarda yaptığı resmi bilirkişilik görevinin etkinlenmeye çalışıldığı öne sürülen iddianamede, böylece İmamoğlu'nun, Büyükçekmece 10. Asliye Ceza mahkemesinde görülmekte olan dava dosyasını etkilemeye teşebbüs ettiği kaydedildi.

(GÜNCELLENDİ)