İmamoğlu'dan Diploma İptali Üzerine Canlı Yayın

(İSTANBUL)
- İstanbul
Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu
, saat 19.50'de diplomasının iptal edilmesine ilişkin kararı sosyal medya hesaplarından canlı yayında değerlendirecek.
İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun
, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İBB ve TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, saat 19: 50'de sosyal medya hesaplarından canlı yayınla, diploması hakkındaki kararı değerlendirecektir. Tıpkı 6 Mayıs 2019'da iptal edilen İstanbul seçimi gibi, bu akşam da yine bir iftar sofrasından millete seslenecek." ifadelerini kullandı.
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