İmamoğlu davasında CHP'li Tanrıkulu'dan açıklamalar

(ANKARA) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, partisinin cumhurbaşkanı adayı ve görevden alınan tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun duruşmasını izledikten sonra İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret etti. Tanrıkulu, "Silivri Cezaevi Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde inşa edildi ve bu iktidarın zalimliğinin, zulmünün yaşandığı dönemin simgesi haline geldi. Açıldığı günden beri 20 yıla yakın zamandır burada yapılan yargılamaların tümü adil yargılama kurallarına aykırı, savunmayı yok sayan bağımsız ve tarafsız olmayan yargı eliyle yürütülmeye devam ediyor. Burada bulunmak, Türkiye'de barış ve demokrasi için ödenmesi gereken bir kamu hizmetine dönüştü" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik ifadeleri nedeniyle yargılandığı davada, Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ndeki duruşma salonlarında ikinci kez hakim karşısına çıktı. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da duruşmayı izledi ve ardından İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret etti. Tanrıkulu, ziyaretin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İmamoğlu davasında savcı iki sayfalık mütaalasıyla, hazırladığı iddianameyi tekrar ederek 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret', 'tehdit' ve 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' iddialarıyla 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar cezalandırılmasını ve TCK'nin 53. Maddesi uyarınca siyasi yasak talep etti. Savcılık makamının talep ettiği üç ayrı suçtan da suçun unsurlarının oluşmadığı çok açık. Avukat arkadaşlarımız bunu duruşmanın ertelendiği 16 Temmuz'da ayrıntılı değerlendirecekler; bizler de görüşlerimizi kamuoyunda paylaşacağız. Ancak dikkat çeken husus, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı olan İmamoğlu'nun içinde bulunduğu durumu değerlendirdiği anlatımlarının, mahkeme tarafından bu amaçla sorulmamasına karşın, esas hakkında savunma olarak kabul ettiği ve savunma için avukatların talebine rağmen süre vermemesidir.

"Silivri, zalimliğin simgesi haline geldi"

16 Temmuz'daki yapılacak duruşmada mahkemenin kastının ne olduğunu uygulamasıyla anlayacağız. Yargılamayla ilgili söylenecek çok söz var; bunları paylaşmaya devam edeceğiz. Ayrıca cezaevindeki dostlarımızı da ziyaret ettik. Silivri Cezaevi Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde inşa edildi ve bu iktidarın zalimliğinin, zulmünün yaşandığı dönemin simgesi haline geldi. Açıldığı günden beri 20 yıla yakın zamandır burada yapılan yargılamaların tümü adil yargılama kurallarına aykırı, savunmayı yok sayan bağımsız ve tarafsız olmayan yargı eliyle yürütülmeye devam ediyor. Burada bulunmak, Türkiye'de barış ve demokrasi için ödenmesi gereken bir kamu hizmetine dönüştü. Buranın geçmişinde ve bugününde pozitif ve negatif olarak yer alanlar var; tarih hafızasına kaydediyor."