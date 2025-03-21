İmamoğlu Gözaltında 57 Saat Sonra İfade Veriyor - Son Dakika
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İmamoğlu Gözaltında 57 Saat Sonra İfade Veriyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör ve suç örgütü suçlamalarıyla gözaltında. Adliyeye sevk edilecek.

21.03.2025 18:56
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(İSTANBUL) - Emniyette ifade işlemleri bugün 15.00 sıralarında başlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, yarın saat 21.00 gibi Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilebileceği belirtildi. Savcılık kaynaklarına göre İmamoğlu hem 'çıkar amaçlı suç örgütü' suçlamasıyla hem de 'PKK/KCK terör örgütüne yardım' soruşturmalarından gözaltında tutuluyor ve yarın akşam diğer şüphelilerle birlikte adliyede hazır edilmesi planlanıyor.

Vatan Emniyet'te gözaltında tutulan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifade işlemine saat 15.00 gibi başlandığı öğrenildi. Gözaltındaki 57'inci saatinde ifadesi alınmaya başlanan İmamoğlu'nun Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne yarın saat 21.00 gibi sevk edilebileceği belirtildi. Savcılık kaynaklarına göre İmamoğlu hem 'çıkar amaçlı suç örgütü' suçlamasıyla hem de 'PKK/KCK terör örgütüne yardım' soruşturmalarından gözaltında tutuluyor ve yarın akşam diğer şüphelilerle birlikte adliyede hazır edilmesi planlanıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Mart'ta sabah saatlerinde açıklama yaparak iki ayrı soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti. Edinilen bilgilere göre, operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 84 kişinin emniyet ifadeleri dün alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Buğra Gökce de gözaltına alındı. Böylece operasyonlarda gözaltına alınanların sayısı 90 oldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu Gözaltında 57 Saat Sonra İfade Veriyor - Son Dakika

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