İBB Başkanı İmamoğlu, Güngören ve Esenler\'de halk buluşması programına katıldı

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Güngören ve Esenler'de halk buluşması programına katıldı.

Güngören'de Merkez Mahallesi Kemaliye Sokak'ta otobüsten katılımcılara seslenen İmamoğlu, kentte 100 bin öğrenciye 7 bin 500 lira burs verdiklerini söyledi.

Öğrencilere verecekleri burs ücretlerini artıracaklarını ifade eden İmamoğlu, aynı zamanda bir haneye tek emekli maaşı giriyorsa onlara yılda 10 bin lira da pazar desteği vereceklerini dile getirdi.

Kentsel dönüşümde dar gelirliye ait 50 bin riskli konutun inşaat maliyetinin yüzde 60'ını, emeklilerin konutlarının ise yüzde 65'ini karşılayacaklarını aktaran İmamoğlu, "25 semtte, yerleri belirlenmiş 20 bin yeni konutun yapımına başlayacağız." dedi.

Bazı 8+1 araç sahiplerinden İmamoğlu'na tepki

Bir grup, minibüs ve taksi dolmuştan 8+1 taksiye dönüşen araçların normal taksiye dönüştürülmemesi nedeniyle İmamoğlu'na tepki gösterdi

Taksiciler, "1038 değil, 1755 esnaf, segment değişikliği istiyor. 8+1 mağdurları", "1755 esnaf müjde bekliyor, tam yol ileri, 8+1 mağdurları" ve "UKM son kararı imzalama, umudumuz kırılmasın" pankartları açtı.

İmamoğlu'nun "Bak şimdi hanımefendiler, protestoya gelmişler." sözleri üzerine alandan tepki sesleri yükseldi.

Bunun üzerine İmamoğlu, yaptığı açıklamada, "Sorun yok. 8+1'i protesto ediyorlar ya, yıllardır iş yapmadıkları minibüslerini taksiye çeviren bu kardeşiniz bu... Hakkını teslim edeceğine inanıyorum bu hanımefendilerin, bir. İki, buna (8+1 dönüşüme) 'evet' dediler şimdi, 'iş yapmıyoruz' dediler. O sorunu da ben çözdüm. Nasıl çözdüğümü de bilmiyorlar herhalde, onu anlatalım ama şimdi sizden isteğimiz ne biliyor musunuz? Arkadakilerin ısrarla önünü kesiyorsunuz, onlar da sanki onlara saygısızlık yaptığınızı düşünüyorlar. Halbuki derdinizi dile getirdiniz, ben de gördüm. Hanımefendiler teşekkür ediyorum, lütfen aşağı indirin, olur mu?" cevabını verdi.

Daha sonra Esenler Dörtyol Meydanı'ndaki halk buluşmasına katılan İmamoğlu, katılımcılardan seçimlerde destek istedi.

MÜSİAD'a ziyaret

İmamoğlu, Bakırköy'deki Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Merkezini ziyaret etti, Genel Başkan Mahmut Asmalı ile görüştü.