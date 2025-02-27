İmamoğlu Hakkında Hapis Cezası İstemiyle İddianame Kabul Edildi - Son Dakika
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İmamoğlu Hakkında Hapis Cezası İstemiyle İddianame Kabul Edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, bilirkişiye yönelik sözleri nedeniyle 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame kabul edildi. İlk duruşma 12 Haziran'da olacak.

27.02.2025 17:43  Güncelleme: 17:44
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, bilirkişiye yönelik sözleri nedeniyle 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle düzenlenen iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Davayla ilgili ilk duruşma 12 Haziran'da yapılacak.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak tarihinde Saraçhane'de bir basın toplantısı yaparak kritik davalarda görev verilen bilirkişi S.B. ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Basın toplantısının bittiği dakikalarda başlatılan soruşturmanın ardından kısa sürede iddianame düzenlenmiş, İmamoğlu hakkında, bilirkişiye yönelik sözleri nedeniyle 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ve Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) siyasi yasak da içeren belli haklardan yoksun bırakılma tedbirine ilişkin 53. maddesinin de uygulanması istenmişti.

İddianameyi kabul eden İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, tensip tutanağı düzenleyerek ilk duruşma için 12 Haziran tarihine gün verdi.

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Yerel Yönetim, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu Hakkında Hapis Cezası İstemiyle İddianame Kabul Edildi - Son Dakika

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