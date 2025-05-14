İmamoğlu İçin Mitingler Devam Ediyor

(İSTANBUL)- CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlatılan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri, Silivri'de devam ediyor. Miting öncesi ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Biz her şeyin demokrasi içerisinde tecelli etmesini istiyoruz" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlatılan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri sürüyor. İstanbul'daki mitinglerin ilki Şişli'de, ardından sırasıyla Beylikdüzü, Başakşehir ve Beyazıt Meydanı'nda düzenlendi. Beşinci mitingin adresi ise Silivri oldu.

Miting öncesinde ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül şunları söyledi:

"Engelliler burada, emekliler burada, atanamayan öğretmenler burada, özellikle de gençler burada. Bir hak arama mücadelesi, bir demokrasi mücadelesi... Biz her şeyin demokrasi içerisinde tecelli etmesini istiyoruz. Siyasi partiler vatandaşa gitmeli, görüş ve düşüncelerini açıklamaları, vatandaşın vereceği karara da herkesin mutlaka saygı duyması lazım. Bu hak arama mücadelesini, hukuk arama mücadelesini, demokrasi mücadelesini, demokrasi mücadelesini Cumhuriyet Halk Partimiz 104 yıldır veriyor. Daha 104 yıl daha vermeye devam edeceğiz. Bakın Türkiye'de Birçok parti kuruldu, tarihteki yerini aldı. Ama Cumhuriyet Halk Partisi dimdik ayakta ve dimdik ayakta olmaya, vatandaşın hakkını, hukukunu korumaya devam edeceğiz."

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Sarıgül, şöyle konuştu:

Son derece üzgünüm. Cumhuriyetimizin kurucusu, 'inançlara saygılı laiklik' dedi. Biz bugün şeriat isteseydik Pakistan'dan, Irak'tan, Afganistan'dan farksız olurduk. Biz bugün İslam ülkeleri içerisinde demokrasiyle yönetilen tek ülkeyiz. İnançlara saygılı Atatürk'ümüzün aldığı laiklik kararına borçluyuz. Laiklik Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza dek yaşatacağı en önemli rejimdir. Bu tip başka rejim peşinde koşanları gerçekten bu çağda ayıplıyorum ve bunu hiçbir şekilde doğru bulmuyorum."