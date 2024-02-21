İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbulluları göreve davet etti

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Sadece CHP'lileri değil, tüm İstanbulluları göreve davet ediyorum. Dijitalde çalışın, sokakta çalışın, broşür dağıtın, gidin insanları ikna edin, sandıkta görev alın. Milletçe bir demokrasi şölenine, demokrasi seferberliğine koşacağız." dedi.

Sarıyer'de seçim otobüsünden vatandaşlara seslenen İmamoğlu, İstanbul'un birliği ve beraberliğinin herkese tarihte görülmemiş bir yerel seçimi yaşatacağını söyledi.

İmamoğlu, güçlerini, birleştiricilikten, bir arada olmaktan, icraatçılıktan ve halkçılıktan aldıklarını ifade etti.

Başkanlığı döneminde gerçekleştirdiği hizmetleri anlatan İmamoğlu, iş yapmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

İmamoğlu, "Onlar bize çamur atacak, kötüleyecek, köşeye sıkıştırmaya çalışacak. Onların arkasında bir kişi var, bizim yolculuğumuzun arkasında millet var." diye konuştu.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e ilçeye hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiklerini kaydeden İmamoğlu, "Şimdi başka bir arkadaşımız görev yapacak. İki dönem, 10 yıldır Büyükşehir Belediyesinde birlikte görev yaptığımız, yine Sarıyer'in evladı Oktay Aksu ile yol yürüyeceğiz." dedi.

İmamoğlu, çok çalışacaklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Siyasi parti ayrımı yapmayacağız. Milletimizi düşüneceğiz, milletimizin evlatlarına layık olacağız. Hiç kimsenin hakkını yedirmeyeceğiz, hak da yemeyeceğiz. İstanbul gönüllüleri, İstanbul ittifakı sizlerle büyüyecek. Sadece CHP'lileri değil, tüm İstanbulluları göreve davet ediyorum. Dijitalde çalışın, sokakta çalışın, broşür dağıtın, gidin insanları ikna edin, sandıkta görev alın. Milletçe bir demokrasi şölenine, demokrasi seferberliğine koşacağız. Herkese, 'Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları kimseyi ayırt etmez, dışarıda bırakmaz. Adaletten, hukuktan yana olan bizler büyük bir ittifak kurduk.' deyin."

Oy versin vermesin millete hizmet etmenin onur olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "Milletimize hizmet ede ede gönüllerini kazanacağız." ifadesini kullandı.

İmamoğlu, yıkılmayacaklarını, dimdik ayakta yollarına devam edeceklerini belirterek, "Yoksulluğu bitirmeye dönük adımlarımızı atacağız. Onlara da öyle bir ders vereceksiniz ki seçimden sonra kalan sürelerinde gitsinler, 2-3 basamak haline gelmiş enflasyonu düşürsünler, emeklinin, dar gelirli vatandaşımızın gelirini artırsınlar, ekonomiyle uğraşsınlar, adaleti düzeltmeye gayret etsinler." dedi.

Etkinliğe, CHP Sarıyer Belediye Başkan adayı Mustafa Oktay Aksu da katıldı.