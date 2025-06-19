İmamoğlu'na Cezaevinde Ziyaret - Son Dakika
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İmamoğlu'na Cezaevinde Ziyaret

19.06.2025 20:09
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DEM Parti liderleri, İmamoğlu ve diğer tutukluları cezaevinde ziyaret ederek adil yargı çağrısı yaptı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile diğer bazı tutukluları Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumunda ziyaret etti.

Sabah başlayan ve yaklaşık 6,5 saat süren ziyaretlerin ardından gazetecilere açıklama yapan Bakırhan, İmamoğlu başta olmak üzere farklı soruşturma ve davalar kapsamında cezaevinde bulunan belediye başkanı, milletvekili ve diğer tutuklularla bir dizi görüşme yaptıklarını söyledi.

Cezaevlerinin kanayan en büyük yarasının uzun tutukluluk süreleri ve adil olmayan yargılamalar olduğunu savunan Bakırhan, görüştükleri tüm isimlerin de bu sorunu dile getirdiklerini ifade etti.

Bakırhan, "Başta Sayın Ekrem İmamoğlu olmak üzere görüştüğümüz tüm tutuklular, yürüyen süreci (Terörsüz Türkiye) önemsediklerini, desteklediklerini, bu sürecin başarıya ulaşmasının Türkiye'nin yararına olacağını, üzerlerine düşen herhangi bir şey varsa bunu seve seve yerine getireceklerini söylediler. Çok kıymetli, çok değerliydi." dedi.

Hatimoğulları ise ziyaret ettikleri İmamoğlu'nu en fazla heyecanlandıran şeyin Türkiye'de barışın konuşulması olduğunu aktardı.

Cezaevindeki tutukluların barış duygusu, sevinci ve heyecanı içinde olduklarını dile getiren Hatimoğulları, "Hepsinde bu heyecan, bu umut ve büyük bir umutlu bekleyiş var. Sürecin yavaş gittiğine dair kimi değerlendirmeleri oldu. Bizler de bu sürecin sabırla, emekle ilerletilmesi gerektiğini ifade ettik. Onlara hem süreç hakkında bilgilendirme yaptık hem de karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk." ifadesini kullandı.

"İran- İsrail savaşının tüm dünyayı etkileyecek ölçekte olduğunu, dünyanın nükleer tehditle karşı karşıya bulunduğunu" belirten Hatimoğulları, Orta Doğu ve bölge koşullarının şu anda iç açıcı olmadığını, cezaevinde bu konuyu da değerlendirdiklerini paylaştı.

Hatimoğulları, barışı tesis ve tahkim etmenin Türkiye'yi çok daha güçlü kılacağını ifade ederek, "Kürt sorununu çözmüş bir Türkiye çok daha güçlü bir Türkiye olur. Eşit yurttaşlık hakkı temelinde demokratik bir zeminde sorunlarını çözmüş bir Türkiye, emin olun ki 86 milyon yurttaşımız el ele, kol kola bir arada olarak, bizleri olası tehlikelere karşı çok güçlü bir biçimde koruyacaktır." dedi.

Kaynak: AA

Tuncer Bakırhan, Ekrem İmamoğlu, İnsan Hakları, DEM Parti, istanbul, Politika, Güncel, Yaşam, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu'na Cezaevinde Ziyaret - Son Dakika

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