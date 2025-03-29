12.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Maltepe Sahili Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek, "Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi"ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
- Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na ziyaretler takip ediliyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
13.30 - 16.00 - 20.30- Trendyol Süper Lig'in 29. haftasına; Net Global Sivasspor- Adana Demirspor, Reeder Samsunspor- Kasımpaşa, Trabzonspor-Göztepe ve Beşiktaş-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek. (SİVAS - SAMSUN - TRABZON - İSTANBUL)
Son Dakika › Güncel › İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?