İmamoğlu'na Soruşturma Başlatıldı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında, bir televizyon programında Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle, "tehdit" ve "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlarından soruşturma başlatıldı.

İmamoğlu hakkında, katıldığı bir televizyon programında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesi hakkında kullandığı sözlerden dolayı soruşturma açıldı.

Soruşturmanın, "tehdit" ve "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlarından yürütüldüğü öğrenildi.