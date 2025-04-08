İmamoğlu'na Tepki Gösteren Gençlere Ceza İstemi

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart Çarşamba günü sosyal medya hesaplarından duruma tepki gösteren ve "ferman padişahınsa sokaklar bizimdir", "diploma iptal kararını tanımıyoruz, üniversitelerimizden bu hukuksuzluğa karşı bir bir aradayız", "sokağa çıkalım lütfen, bu mücadele evde tek başına verilmiyor işte omuz omuza olmamız lazım" gibi paylaşımlar yapan çocuğu öğrenci 19 kişinin 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları istendi.

Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart sabahı gözaltına alınmasının ardından sosyal medyada duruma tepki gösteren ve eylemlere katılan aralarında 3 kişinin tutuklu olduğu toplam 90 kişi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı.

İmamoğlu'nun gözaltına alındığı gün sosyal medya hesapları üzerinden tepki gösteren ve eylem çağrısında bulunan çoğu öğrenci 19 kişi hakkında "suç işlemeye alenen tahrik etme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, suç sayılan sosyal medya paylaşımları bazıları şöyle:

"Tüm ülke genel greve gitmeli, iş bırakmalı, sokağa çıkmaya korkuyu anlıyorum ama kimse buna bişi diyemez herkesi işten çıkaramaz herkesi tutuklayamazlar bu kadar", "ferman padişahınsa sokaklar bizimdir", "Ey Türk milleti ey muhalefet nerede buluşuyoruz bugün imdat artık ya nerede buluşuyoruz delireceğim sokaklara çıkabilir miyiz artık", "her yer Taksim her yer direniş sesim kopup gitti bugün, "İstanbul Teknik Üniversitesi diploma iptal kararını tanımıyoruz, üniversitelerimizden bu hukuksuzluğa karşı bir bir aradayız, 20 Mart Perşembe günü saat 12: 30 da Med çimlerdeyiz", "sokağa çıkalım lütfen bizden sokakları alamasınlar, bu mücadele evde tek başına verilmiyor işte omuz omuza olmamız lazım", "bugün verilmesi gereken tepki verilmezse İmamoğlu tutuklanacak zaten mezun olsak dahi bu memleketten zar zor kullanabildiğimiz diplomamız birde diplomasızlar tarafından iptal ediliyor, diploma iptal edenler yarın bankadaki paramızdan tapulu evimize çökecekler, sıra herkese geldi", "bu halk sokaklara dökülüp anayasal hakkı olan eylemleri gerçekleştiremediği sürece yaptıkları tüm hukuksuzluklara yenilerini eklemeye devam edecekler", "yarından itibaren kürsülerde gerçekler konuşulacak büyük üniversite mitinginde buluşuyoruz!#sokağa", "ben birisini gözaltından kurtarıp dayak yemesine engel olmaya çalışırken benim boğazıma yapışıp beni gözaltından kurtarmaya da bir başkası geldi vallahi iyi ki varsınız", "Saraçhane'ye yürüyüyoruz. GEZİlecek yerler görülecek hesaplar var", "Hiçbir polis kardeşimiz değil, onlar AKP'nin silahlı halk düşmanları", "CHP uyan artık sandığa gitme sokağa çık."

"Önemli olan, belirli olmayanların suç işlemeye tahrik edilmesidir"

Savcılık TCK 214/1 maddesinde hüküm altına alınan "suç işlemeye alenen tahrik suçu" hakkında söz konusu paylaşımlara ilişkin "kamu barışı açısından ifade ettiği tehlike nedeniyle, zararlı neticenin doğmasını beklemeden ve iştirak kurallarından bağımsız olarak ceza yaptırımı altına alınması gerekmiştir. Önemli olan, belirli olmayanların suç işlemeye tahrik edilmesidir. Bu suçta, tahrikte kullanılan vasıtalar önemli olmayıp, vasıtaların tahrike elverişli olması yeterlidir. Alenen tahrikin birçok kimsenin önünde gerçekleştirilen tahrik olması suçun oluşması için yeterli olmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

8 kişi hakkında bir yıl altı aydan üç yıla kadar hapis cezası istendi

Öte yandan, İstanbul Valiliği tarafından 19-13 Mart arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin yasaklanması gerekçe gösterilerek "yasaklamaya rağmen" protestolara katılan 8 kişinin de "Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara rağmen Kendiliğinden Dağılmama " suçundan bir yıl altı aydan üç yıla kadar hapis cezalarıyla cezalandırılmaları istendi.

62 kişi hakkında iki yıl altı aydan dört yıla kadar hapis cezaları istendi

62 kişi hakkında ise "Toplantı ve Yürüyüşlere Silah ve Benzeri Aletler Taşıyarak veya Kendilerini Tanınmayacak Hale Getirerek Katılma" suçundan iki yıl altı aydan dört yıla kadar hapis cezaları istendi. Bir kişi hakkında ise Toplantı ve Yürüyüşlere Silah ve Benzeri Aletler Taşıyarak veya Kendilerini Tanınmayacak Hale Getirerek Katılma" ve "suç işlemeye alenen tahrik etme" suçlarından ceza istendi.