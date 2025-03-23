İmamoğlu'na Tutuklama Haberi Yalanlandı

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tutuklama kararı verildiği yönündeki haberler, kararların "henüz kesinleşmemesi ve kesin olarak açıklanmaması" gerekçesiyle başsavcılık kaynakları tarafından yalanlandı. Başsavcılık adına açıklama yapmaya yetkili kaynaklar "terör suçundan sorgu devam etmektedir, savunmalar devam etmektedir" bilgisini paylaştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı yönündeki bilgiler, kaynağından yani İstanbul Adliyesi kaynaklarından yalanlandı. Tutuklama kararı çıktığına ilişkin ilk bilgiyi adliyede görevli gazetecilerle başsavcılıktan bazı isimler paylaştı. Bunun üzerinde önce Sabah gazetesi ve ardından Anadolu Ajansı, İmamoğlu'nun "yolsuzluk" suçundan tutuklandığını okurlarına duyurdu.

Ardından adliyede görevli tüm gazeteciler karara ilişkin bu bilgiyi alabilmek için kaynaklarına ulaştı. Gazetecilere bu kararın doğru olduğu bilgisi resmi görevli isimler tarafından aktarıldı. Ancak yarım saat kadar sonra yine başsavcılıktan bu kez başsavcılık adına açıklama yetkisi olan kaynaklar tarafından, görevli gazetecilerin paylaşım grubuna "kararın henüz kesinleşmediği" bilgisi gönderildi.

CHP'liler ve İmamoğlu'nun avukatları bu belirsizliğe ve çelişkili bilgiler yayılmasına tepki gösterdi. CHP kurmayları, bu durumu bir algı operasyonu olarak niteleyerek başsavcılığı eleştirdi. Başsavcılıktan yapılan bilgilendirmede ise kesin kararların kısa bir süre sonra açıklanacağı duyuruldu. Bilgilendirmede, "hem yolsuzluk hem terör" suçlamasıyla ilgili açıklanacak kesin kararın gazetecilerle paylaşılacağı belirtildi.