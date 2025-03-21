İmamoğlu'na Yurt Dışında Destek Gösterileri

Haber: Nilgün Hande ÖZTÜRK

(ANKARA)- İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki 106 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin ülke genelinde çok sayıda protesto düzenlenirken; yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları da "İmamoğlu'na destek olmak ve adalet için" bir araya geldi. Almanya'dan İngiltere'ye Belçika'dan İtalya'ya, çok sayıda ülkede, İmamoğlu'nun hem diplomasının iptali hem de gözaltına alınması protesto edildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki 106 kişinin gözaltına alınması dünya çapında da protesto ediliyor. Ülke genelinde başlayan protestolar, ülke dışına taştı. CHP yurt dışı birlikleri ile Türkiye İşçi Partisi (TİP), SOL Parti ve Türkiye Komünist Partisi (TKP), Emek Partisi'nin (EMEP) yurt dışı örgütleri, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına karşı dünya çapında mitingler düzenledi. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, yaşadıkları ülkelerde bir araya gelerek, protesto gösterileri ve yürüyüşler gerçekleştirdi.

Almanya'da yüzlerce kişi, "İmamoğlu'nun hukuksuzsa ve tamamen siyasi olarak gözaltına alındığını" belirterek, "Gençlik Marşı" eşliğinde yürüyüş yaptı. Yürüyüşe katılanlar, "İmamoğlu'nun bir an önce serbest bırakılmasını ve halkın iradesine saygı duyulmasını" talep etti.

İngiltere'de de çok sayıda Türk vatandaşı, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği'nin önünde bir araya geldi. Vatandaşlar, gözaltı kararını protesto ederken, "Hak, hukuk, adalet" sloganı attı. CHP İngiltere Birliği, yarın daha fazla kişinin katılımıyla ikinci bir protesto gösterisi düzenleyeceklerini bildirirken; tüm demokrasi destekçilerini alana davet etti.

Belçika'da da dün farklı Türk ve Avrupalı siyasi partilerden çok sayıda insan, bir araya gelerek, Avrupa Parlamentosu önünde protesto gösterileri düzenledi ve konuşmalar yaptı. Konuşmalarda, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının "adaletsiz ve hukuksuz" gerçekleştirildiği belirtilerek, kınandı. Gösterilerde, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atıldı.

İtalya'nın Milano kentinde de İmamamoğlu'nu destek gösterlire vardı. "Susma, sıra sana da gelecek" sloganıyla İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etti. İspanya'da da "Türkiye'de siyasi darbelere hayır" sloganıyla protesto gösterileri için çağrı yapıldı. Çok sayıda kişi, Barcelona ve Madrid şehirlerindeki Türk Konsoloslukları önünde bir araya geldi.

Öte yandan, Kanada ve Hollanda da yarın düzenlenecek protesto ve mitingler için çağrı yapıldı. Kanada'nın başkenti Ottowa'da bulunan Parlamento önünde düzenlenecek gösterilere, katılımın yüksek olması beklenirken; Hollanda'da pek çok kişinin Başkent Amsterdam'ın Dam meydanında toplanacağı bildirildi. "İmamoğlu'na destek olmak ve adalet için" yurt dışında birçok ülkede gösterilerin devam edeceği duyuruldu.