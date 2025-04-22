İmamoğlu'ndan 23 Nisan Mesajı

(ANKARA) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'nin Ankara'da yarın yapacağı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yürüyüşene ilişkin açıklama geldi. İmamoğlu, "Milli egemenlik için yapılacak bu yürüyüşü cezaevinden izleyeceğim, yine yanı başınızda olacağım, sizlerle yürüyeceğim" dedi.

CHP, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yarın Ankara'da Birinci Meclis'ten Anıtkabir'e yürüyüş gerçekleştirecek. Ekrem İmamoğlu'nun X hesabından yürüyüşe ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Selam olsun seymenlere, selam olsun başkentimize, selam olsun Cumhuriyet'in kurulduğu şehre, kurucu meclisimizin topraklarına. Yeniden kuruluş için adalete ve demokrasiye güç verecek Ankara. Ankaralılar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile birlikte saat 17.00'de 1. Meclis'ten Anıtkabir'e yürüyecek. Milli egemenlik için yapılacak bu yürüyüşü cezaevinden izleyeceğim, yine yanı başınızda olacağım, sizlerle yürüyeceğim. Millet Büyüktür."