İmamoğlu'ndan Adalet ve İstanbul Mesajı - Son Dakika
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İmamoğlu'ndan Adalet ve İstanbul Mesajı

Silivri Cezaevi'ndeki İmamoğlu, CHP mitinginde adalet ve İstanbul'un korunması vurgusu yaptı.

30.04.2025 22:00
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(İSTANBUL) - Marmara (Silivri) Cezaevinde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin Başakşehir'de düzenlediği mitinge gönderdiği mesajda, "Sazlıdere'de baraj havzasına milyonların suyunu riske atan şantiyeler kuruyorlar. Bizim mücadelemiz ise bambaşka: Depreme dayanıklı, doğası korunmuş, çocuklarımıza güvenle emanet edeceğimiz bir İstanbul. Hiç merak etmeyin; yapacağız. Beton Kanal'a İstanbul'u teslim etmeyeceğiz. İstanbullu hemşehrilerim bilirler ki; ne hak yerim ne hakkımı yediririm ne de hemşehrilerimin hakkının peşkeş çekilmesine seyirci kalırım. Kanala, yalana, talana, ranta geçit vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP'nin Başakşehir'de düzenlediği mitingde Marmara (Silivri) Cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun mesajını okudu.

İmamoğlu'nun mesajında şu ifadeler yer alıyor:

"Kıymetli hemşehrilerim, sevgili İstanbullular, yüreği demokrasi ve özgürlük için atan yoldaşlarım; 19 Mart'tan bu yana meydanlarda bir araya geliyorsunuz. Bu buluşmaların benim için kıymeti büyük. Çünkü bu meydanlarda adalet için, haysiyet için, gelecek için hep birlikte ses veriyorsunuz. Bu meydanlar herkes için adil, özgür ve müreffeh bir ülke hayaline ses oluyor. Yargı eliyle yapılan kumpaslara milletimizin gösterdiği yüksek irade o kadar değerli ki… Yarınlarımıza karşı kurulmak istenen bir tuzağa karşı dimdik duruyor, birlikte direniyoruz. Hep beraber ayağa kalktık, çünkü biliyoruz ki; adalet olmadan huzur olmaz, adalet olmadan bereket olmaz, adalet olmadan umut olmaz.

'Deprem meselesini insan odaklı değil, rant odaklı gören iktidar aklıyla yeniden karşı karşıyayız'

Kıymetli İstanbullular; hepimiz için asıl beka meselesi olan deprem kendini yeniden hatırlattı. ve ne yazık ki bu beka meselesini insan odaklı değil, rant odaklı gören iktidar aklıyla yeniden karşı karşıyayız. İstanbullular can derdindeyken, gözlerini rant bürümüş bir avuç insan, İstanbul'a ihanet projelerini, Beton Kanal'ı yeniden gündeme getiriyor. Yetmiyor, şehri depreme karşı dayanıklı hale getirmek isteyen İstanbul'un muhafızı çalışma arkadaşlarımızı da gözaltına alıyor. Sazlıdere'de baraj havzasına milyonların suyunu riske atan şantiyeler kuruyorlar. Bizim mücadelemizse bambaşka: Depreme dayanıklı, doğası korunmuş, çocuklarımıza güvenle emanet edeceğimiz bir İstanbul. Hiç merak etmeyin; yapacağız. Bugün burada, hep birlikte bir kez daha haykırıyoruz: Sizin adaletsizliğinize teslim olmayacağız. Sizin rant projelerinize İstanbul'umuzu kurban etmeyeceğiz. Beton Kanal'a İstanbul'u teslim etmeyeceğiz. İstanbullu hemşehrilerim bilirler ki; ne hak yerim ne hakkımı yediririm ne de hemşehrilerimin hakkının peşkeş çekilmesine seyirci kalırım. Kanala, yalana, talana, ranta geçit vermeyeceğiz.

'Bir avuç insana karşı 86 milyonun gücüyle başaracağız'

Aziz milletim; Başakşehir'den yükselen bu ses, tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya ulaşıyor. Biz, milyonlarız. ve milyonların vicdanı, milyonların duası, milyonların kararlılığı karşısında hiçbir tuzak, hiçbir baskı duramayacak. Şunu asla unutmayın: Bu büyük yürüyüş, bizim adalet yürüyüşümüzdür. Bu büyük yürüyüş çocuklarımızın özgür yarınları içindir. Bu büyük yürüyüş insanımızı, toprağımızı, suyumuzu, şehrimizi korumak içindir. İnancımız tam, irademiz sarsılmaz. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi oyunları kurarlarsa kursunlar: Bu millet, haklıdan ve doğrudan yana saf tutmaktan asla vazgeçmeyecek. Bu millet, adaletten yana saf tutmaktan vazgeçemeyecek. Bir avuç insana karşı 86 milyonun gücüyle başaracağız. İstanbul'un muhafızı olmaya var mısınız? İstanbul'un muhafızı olmaya var mısınız? İstanbul'un muhafızı olmaya var mısınız? Size güveniyorum, sizinle gurur duyuyorum. Meydandaki her kardeşime gönül dolusu sevgilerimle… Ekrem İmamoğlu. Silivri Cezaevi."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu'ndan Adalet ve İstanbul Mesajı - Son Dakika

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