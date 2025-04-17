İmamoğlu'ndan Barış Çağrısı - Son Dakika
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İmamoğlu'ndan Barış Çağrısı

Silivri'deki tutukluluğunda İmamoğlu, AK Parti ve MHP'ye gönül verenlere barış ve huzur çağrısı yaptı.

17.04.2025 13:21
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(ANKARA) - Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti ve MHP'ye gönül verenlere seslenerek, "Hep birlikte barış ve huzur içinde güzel bir geleceğe yürümeliyiz. Doğruyu bulmaya çalışmaktan başka hiçbir seçeneğimiz kalmadı. Gelin, bu yanlış düzenden el birliğiyle acilen kurtulalım" açıklamasını yaptı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yıllardır yoksulluk ve adaletsizlikle büyük bir imtihana tabi tutulan milletimiz, çok acı bir sınav daha veriyor. 19 Mart'ta yapılan sivil darbe girişimi; sırf bir kişisel ihtiras ve koltuk sevdası nedeniyle demokrasiye saygı duymayan bir avuç insan tarafından gerçekleştirildi.

Şafak operasyonlarından iftiralara, gizli tanıklardan fırsatçılara yüce Türk yargısına ağır hasarlar veren uygulamalar yaşandı, yaşanmaya devam ediyor. Bir avuç insanın içine düştükleri durumdan çıkış için yaptıkları işler milletimizi ve yargımızı tahrip etmeye devam ediyor. Tıpkı 6 Mayıs 2019'da iptal edilen seçimde olduğu gibi, bugün de ortaya atılan iddiaların tamamı asılsız çıkacak. Aslında 19 Mart darbe girişimi; gençler başta olmak üzere toplumun kurumlara olan inancını bütünüyle kaybetmesine neden olan diploma iptali ile başladı. Ardından akla hayale gelmeyecek iftiralar ile devam etti.

"Kul hakkı yediler bedelini milletimize pervasızca ödettiler"

Bu süreçte yoksulluk daha da derinleşti, umutsuzluk zirve yaptı, enflasyon özellikle gıda enflasyonu daha da tırmandı. Bu yanlışın bedeli tam 50 milyar dolar oldu, kul hakkı yediler bedelini milletimize pervasızca ödettiler, ödetmeye devam ediyorlar.

Milletçe bu ortamdan derhal kurtulmak zorundayız. Kul hakkının yenmediği, israfın sona erdirildiği, liyakatli bir sistem ile bunu başarabiliriz. Güçlü insan kaynağımız ve özellikle marifetli gençlerimizle ile yeni bir dönemi başlatabiliriz. Öyle bir kavşaktayız ki, ya yoksullaşacağız ya zenginleşeceğiz. Bu yol; hak, hukuk, adalet, demokrasi, demokratik parlamenter sistem, güçler ayrılığı ve millet iradesinin en büyük araç olduğu bir yoldur.

Buradan tekrar bilhassa AK Parti'ye, MHP'ye gönül vermiş vatandaşlarımıza sesleniyorum, hep birlikte barış ve huzur içinde güzel bir geleceğe yürümeliyiz. Doğruyu bulmaya çalışmaktan başka hiçbir seçeneğimiz kalmadı. Gelin, bu yanlış düzenden el birliğiyle acilen kurtulalım."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu'ndan Barış Çağrısı - Son Dakika

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