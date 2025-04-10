İmamoğlu'ndan Gazeteci Tepkisi

(ANKARA) - Silivri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Timur Soykan ve Murat Ağırel'in gözaltına alınmasına tapki gösterdi. İmamoğlu, "Gazeteciler, tutuklanmamıza sebep olan dava dosyasının fos çıktığını, bütün iddiaların uyduruk olduğunu açığa çıkardılar. O yüzden bu panik, Murat Ağırel ve Timur Soykan sadece gazetecilik yaptılar. Bırakın gazetecileri. Gerçeklerden ne kadar kaçabilirsiniz ki" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, gazeteci Timur Soykan ve Murat Ağırel'in gözaltına alınmasınatepki gsöterdi. İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Gazeteciler, tutuklanmamıza sebep olan dava dosyasının fos çıktığını, bütün iddiaların uyduruk olduğunu açığa çıkardılar. O yüzden bu panik, Murat Ağırel ve Timur Soykan sadece gazetecilik yaptılar. Gerçeklerden o kadar korkuyorsunuz ki eliniz ayağınız birbirine dolandı. Bir şey uyduramadınız foyanız açığa çıktı, uyduruk gerekçelerle gazetecilere saldırıyorsunuz. Bırakın gazetecileri. Gerçeklerden ne kadar kaçabilirsiniz ki?"