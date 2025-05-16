İmamoğlu'ndan İfira Tepkisi

(İSTANBUL) - Marmara (Silivri) Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, bazı yayın organları üzerinden kendisine ve İBB yönetimine iftira atılmaya çalışıldığını belirtti. Bütün çalışma arkadaşlarının İstanbul'un muhafızı olduğunu belirten İmamoğlu, "Bu şehre ihanet eden her işe karşı çıkarlar ve çıkacaklar" dedi.

Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi resmi hesabından yapılan paylaşımda, 15 yılda 130 projede kamu alanlarından ve imar hareketliliğinden birilerinin 85 milyar dolar rant sağladığını bildirdi.

"İstanbul'a ihanet dönemi bitti" diyen İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'a ihanet dönemi bitti, İstanbul'un milyonlarca muhafızı var. Yeşil alanları, deprem toplanma alanlarını, askeri alanları imara açtınız, birilerine özel imar verdiniz, şehri katlettiniz, trafiği mahvettiniz. Sadece 15 yılda 130 projede kamu alanlarından ve imar hareketliliğinden birilerine sağladığınız rant tam 85 milyar dolar.

Şehri birlikte mahvettiğiniz kişiler şimdi de utanmadan televizyonlara çıkıp, çalışma arkadaşlarıma iftira atıyor. Neymiş, benim yol arkadaşlarım rant projelerine karşı çıkmışlar. İyi ki karşı çıkmışlar, bu tutumlarından dolayı hepsiyle gurur duyuyorum. Bütün çalışma arkadaşlarım İstanbul'un muhafızıdır, bu şehre ihanet eden her işe karşı çıkarlar ve çıkacaklar. Bir avuç insana sağladığınız rant dönemi çoktan bitti. Televizyonlara çıkarıp bize iftira atanların bir avuç rantçı olduğunu da kendiniz tescil etmiş oldunuz."