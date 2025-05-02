İmamoğlu'ndan Konya Mitingi Mesajı

(İSTANBUL) - Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, yarın Konya'da yapılacak "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine ilişkin olarak, "Sen insanlara 'telef oldunuz' diyecek kadar kontrolünü kaybet, biz Anadolu irfanından, bu toprakların vicdanından, ahlakından beslenmeye devam edeceğiz. Biz Hz. Mevlana'nın diyarı Konya'dan, bu kibre ve zorbalığa karşı sevgi diliyle haykıracağız" ifadesini kullandı.

Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Sen ruhunu kibre teslim et, biz milletin kalbinde olacağız. Sen insanlara 'telef oldunuz' diyecek kadar kontrolünü kaybet, biz Anadolu irfanından, bu toprakların vicdanından, ahlakından beslenmeye devam edeceğiz. Biz Hz. Mevlana'nın diyarı Konya'dan, bu kibre ve zorbalığa karşı sevgi diliyle haykıracağız. Hoşgörü, bereket, barış, ahlak ve adalet diyeceğiz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in katılacağı buluşmanızda ben de yanı başınızda, Konyalı hemşehrilerimin ve çevre illerden gelen kardeşlerimin yanında olacağım."