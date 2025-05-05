İmamoğlu'ndan Sırrı Süreyya Önder'e Veda - Son Dakika
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İmamoğlu'ndan Sırrı Süreyya Önder'e Veda

Ekrem İmamoğlu, Önder'in cenazesinde birlik ve beraberlik vurgusu yaptı, önyargıların yıkılması gerektiğini söyledi.

05.05.2025 02:39
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(ANKARA) - CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni ile ilgili "Hep birlikte yan yana, omuz omuza saf tutmuşuz, Sırrı Süreyya Önder'i ebediyete uğurlarken" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu, DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze törenine ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Silivri'deki hücremden bir güzel adamın cenaze merasimini izledim bugün. Hep birlikte yan yana, omuz omuza saf tutmuşuz, Sırrı Süreyya Önder'i ebediyete uğurlarken. Her görüşten, her kimlikten milletimizin evlatları, yöneticileri ve siyasetçileri olarak gür bir sesle haykırdık hislerimizi yüce Allah'ın huzurunda: 'İyi bilirdik', 'Haklarımız helal olsun.' Helalleşmek zor mu hayattayken? Birbirimizi anlamak, hissetmek, konuşabilmek. Neden bu kadar zorlaştı bu işler?

Elbette aynı fikirde olmak şart değil. Biliriz ki farklılıklarımızla güzeliz, zenginiz. Anadolu irfanı ve hoşgörüsüdür güvencemiz. Artık yıkmalıyız bu önyargıları, konuşabilmeli, tartışabilmeli ve en önemlisi kucaklaşabilmeliyiz yaşarken. Eşit hissedarları olduğumuz bu cennet vatanın tüm nimetlerini adil bir biçimde paylaşabilmeliyiz. Mücadelemiz milletimizin; huzuru, barışı, kardeşliği, birlik ve beraberliği, ay yıldızlı bayrak altında eşit ve hür şekilde yaşayabilmesi içindir. Mücadelemiz 'bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine' yaşamak içindir. Bu vesileyle saygıdeğer Sırrı Süreyya Önder'e tekrar Yüce Yaradan'dan rahmet diliyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu'ndan Sırrı Süreyya Önder'e Veda - Son Dakika

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