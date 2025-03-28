İmamoğlu'nun Avukatı Gözaltına Alındı

(İSTANBUL) - CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer, Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın gözaltına alındığını bildirdi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın gözaltına alındığını açıkladı.

Özer, "Bir uydurma gerekçe ve bir uydurma gözaltı daha! İstanbul Büyükşehir Belediye başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı. Ne yaparsanız yapın gerçeklerin üstünü örtemeyeceksiniz. Millet büyüktür!" ifadelerini kullandı.

Pehlivan'ın Vatan Emniyet'e götürüldüğü öğrenildi.