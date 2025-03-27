İmamoğlu'nun Avukatından Suç Duyurusu - Son Dakika
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İmamoğlu'nun Avukatından Suç Duyurusu

Dilek Kaya İmamoğlu'nun avukatı, Takvim Gazetesi'ne yalan haber nedeniyle suç duyurusunda bulunacak.

27.03.2025 12:07
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(İSTANBUL)- Dilek Kaya İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz, Takvim Gazetesi'nde çıkan habere ilişkin suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Avukatı Nusret Yılmaz, müvekkili Dilek Kaya İmamoğlu hakkında, Takvim Gazetesi'nde yer alan bir haber dolayısıyla suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi. Yılmaz'ın açıklaması şöyle:

"Müvekkilim Dilek Kaya İmamoğlu hakkında yapılan yalan habere ilişkin kamuoyu duyurumuz.

26 Mart 2025 tarihli Takvim gazetesi internet sitesinde yayınlanan 'Gözaltı akşamı Dilek İmamoğlu'ndan 3 milyon 800 bin TL'lik lüks alışveriş gecesi! Faturası İBB'den' başlıklı metin; haber niteliğinde olmayıp, yalan ve iftiradan ibarettir. Başlığından da anlaşıldığı üzere, bilgilendirme, inceleme ya da değerlendirme amacıyla değil, sadece itibar suikastı yapmak amacıyla kurgulanmıştır. Ana hedefi aleyhte kamuoyu oluşturmaktır. Sorumlular hakkında tarafımızca suç duyurusunda bulunulacaktır.

Tek bir merkezden kurgulanarak yayılan iftiralarla, uzun seneler boyu insanların mağdur edilmesinden hiç ders çıkarılmadığı görülmektedir. Bu yalan haberle, hem basın ilkeleri hem ahlak kuralları hem de kamu vicdanı ciddi şekilde ihlal edilmiştir. İnsanlığın temel değerleri olan hakikat ve dürüstlük yine ayaklar altına alınmıştır. Bu iftirayı kurgulayanlar, bir kadına ve bir eşe, yalan ve iftirayla; müthiş bir iştah, keyif ve açgözlülükle saldırmaktadır.

Kula minnet eyleyenlere ve kıblesi menfaat olanlara hatırlatmakta fayda var. Bu zulmü Takvim'ler yazmasa da; sözler söyleyeni, yazılar yazanı takip eder. Asıl olan vicdan ve adalet terazisidir. Adalet terazisinin tartı günü, çıkacak hesaba hazır olmak lazımdır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu'nun Avukatından Suç Duyurusu - Son Dakika

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