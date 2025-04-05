İmamoğlu'nun Danışmanından İddialara Yanıt: 'İftiradan Kimseye Hayır Gelmez' - Son Dakika
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İmamoğlu'nun Danışmanından İddialara Yanıt: 'İftiradan Kimseye Hayır Gelmez'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, kendisine yönelik iftiralara karşı yaptığı açıklamada, etkin pişmanlık kisvesi altında iş insanlarına baskı yapıldığı iddialarını gündeme getirdi. Ongun, ayrıca İmamoğlu'nun kendisine maddi destek sağladığını ve geçmiş mali durumu hakkında şeffaflık içeren bir bilgi paylaştı.

05.04.2025 10:51  Güncelleme: 11:37
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(ANKARA) - Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun,  "Şirketlerine, hesaplarına, mal varlıklarına el konulan iş insanlarına etkin pişmanlık kisvesiyle bize iftira atmaları için zorlama yapıldığı iddiaları kulağımıza geliyor. İftiradan kimseleye hayır gelmez. Bugün de gelmez yarın da gelmez" dedi.

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, avukatları aracılığıyla SÖZCÜ'nün sorularını yanıtladı. "Gelirinizin üzerinde kira ödediğinize dair iddialar yer aldı gazetelerde, doğru mudur" sorusunu Ongun, şöyle yanıtladı:

"İmamoğlu bana kira için maddi olarak destek olmuştur"

"Altı yıldır iktidar destekçisi sosyal medya trollerinin ve sözde gazetecilerin hedefindeyim. Defalarca soruşturuldum. Süleyman Soylu, bakanlığı döneminde beni hedef aldı, her şeyimi araştırdı. Bunca gözü karartmış düşman etrafımda kol geziyor ve ben kiram yüzünden bunlara fırsat vereceğim öyle mi? Aklımı kaçırmış olmalıyım. Öncelikle ben ve eşimin geçmiş birikimleri ve gelirleri bu kiraya yeterlidir. Benim, İBB lojmanında kalma hakkım da vardı. Müstakil bahçeli bir lojmandan bahsediyorum. 2019'da başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu, 'Burada memur arkadaşlar kalsın, sen de talep etme' dedi. Ben de başka bir kiralık ev tuttum. O günden beri Başkanımız Ekrem İmamoğlu bana, maddi olarak destek olmuştur. Bu bilgiyi ilk kez Başkanımızın onayı ile kamuoyuyla paylaşıyorum. Aslında iki kişinin arasında özel bir konu ama yalan ve iftiralarla dolu saldırılar bu açıklamayı yapmaya mecbur kıldı."

Ongun, bir ara siyasilerin kadınların itirafçı olmaya zorlandığını açıkladığını şimdi ise yeni şeyler duyduklarını belirterek "Şirketlerine, hesaplarına, mal varlıklarına el konulan iş insanlarına etkin pişmanlık kisvesiyle bize iftira atmaları için zorlama yapıldığı iddiaları kulağımıza geliyor" dedi. Yılların birikimini ve mallarını korumak adına kimsenin bu yola tevessül etmeyeceğini umduğunu söyleyen Ongun, "Umarım bu iddialar sadece iddiadır. İftiradan kimseye hayır gelmez. Bugün de gelmez, yarın da gelmez" dedi.

"2019 - 2025 arasını didik didik etsinler"

30 yıllık bir banka hesabı olduğunu hatırlatan Ongun, "Devletimize verdiğim mal varlığı beyanım var. 2019 - 2025 arasını didik didik etsinler. Bakalım tek bir şüpheli konu var mı? Hatta birinci ve ikinci derece yakınlarıma da baksınlar. Tek bir şüpheli mal edinimi var mı? On milyonlarca liralık yolsuzluk iddiası var ise nereye gitti bu paralar? Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'ya mı? İnsanın ağrına gidiyor. Umarım bu hukuksuzluk, bu ülkede başka kimsenin başına gelmez" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Politika, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu'nun Danışmanından İddialara Yanıt: 'İftiradan Kimseye Hayır Gelmez' - Son Dakika

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