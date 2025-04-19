İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasına Tepkiler Devam Ediyor - Son Dakika
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İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasına Tepkiler Devam Ediyor

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İstanbul'da öğrenciler, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının birinci ayında Beyazıt'ta toplandı. Polis, Saraçhane'ye yürüyüşlerine izin vermedi. Öğrenciler, çeşitli taleplerle basın açıklaması yaptı.

19.04.2025 20:48  Güncelleme: 07:50
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Haber: OKTAY YILDIRIM - Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında 19 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestoların birinci ayında Beyazıt'ta toplanan öğrenciler Saraçhane'ye yürümek istedi. Polis tarafından öğrencilerin yürümesine izin verilmedi. Basın açıklaması yapan öğrencilerin kademe kademe dağılmasına izin verilirken; CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Beyazıt Tramvay Durağı'nda bazı öğrencilerin gözaltına alındığı anların görüntülerini paylaştı.

19 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestoların birinci ayında Beyazıt'ta saat 17.00'de toplanan öğrenciler Saraçhane'ye yürümek istedi. Polis, Saraçhane güzergahına giden yolları kapattı. Yaklaşık 300 öğrenci, polis tarafından abluka altına alındı ve dağılmaları için anons yapıldı. Öğrenciler, "Hak, hukuk, adalet" sloganı atmayı sürdürürken, çevrede bulunan yurttaşlar da polis tarafından uzaklaştırıldı.

"Öğrenciler basın açıklamasında taleplerini sıraladı"

Saraçhane yürüyüşü engellenen üniversiteliler Beyazıt Meydanı'nda basın açıklaması yaparak, şu talepleri sıraladı:

"İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve siyasi tutsakların serbest bırakılması, haklarındaki davaların düşürülmesi.

Kayyum atanan belediyelerin seçilmiş başkanlarına iadesi.

Eylem hakkını engelleyen, işkence ve orantısız şiddet uygulayan polis memurları ile emirlerin başta İstanbul, Ankara Valileri olmak üzere görevden alınması.

Eyleme katıldıkları gerekçesi ile gözaltına alınan yurttaşların serbest bırakılması, haklarında soruşturma açılmayacağına dair güvence verilmesi.

Taksim, Saraçhane, ODTÜ, Kızılay, Çağlayan gibi alanlardaki polis ablukaların kaldırılması ve ifade özgürlüğündeki tüm baskıların son bulması.

YÖK'ün aldığı diploma kararlarının iptali, özgür ve özerk üniversite taleplerinin kabul edilmesi.

Lise öğrencilerine uygulanan baskının kaldırılması, sürgüne gönderilen öğretmenlerin eski görevlerine iade edilmesi.

Samandağ'daki vatandaşların arazilerinin geri verilmesi, yaşadıkları haksızlıklar konusunda soruşturmanın başlatılması.

HÜDA PAR'ın 18 Nisan tarihinde verdiği kanun teklifinin geri çekilmesi.

Rant ve talan için başlatılan Kanal İstanbul projesinden vazgeçilmesi"

Basın açıklaması sonrası polis, öğrencilerin kademe kademe dağılmasına izin verdi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından Beyazıt Tramvay Durağı'nda polis tarafından müdahale edilen öğrencilerin gözaltına alındığı anların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Tanal, paylaşımında "Öğrencilere yönelik gözaltılar; hukuk devleti ilkesine, Anayasa'ya ve insan haklarına aykırıdır! Barışçıl, silahsız, demokratik gösteri hakkını zorla bastırmak; orantısız, keyfi ve otoriter bir uygulamadır! Gençleri susturarak değil, dinleyerek demokrasi inşa edilir! Bu düzen yasa değil, baskıdır!" dedi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasına Tepkiler Devam Ediyor - Son Dakika

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