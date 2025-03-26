İmamoğlu'nun Tutuklanması Protesto Edildi: 4 Gözaltı - Son Dakika
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İmamoğlu'nun Tutuklanması Protesto Edildi: 4 Gözaltı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması karşıtı protestolar devam ederken, polis müdahalesi sonucu 4 kişi gözaltına alındı. Protestolar sırasında taraflar arasında gerginlik yaşandı.

26.03.2025 17:27
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KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması protesto edilirken, 4 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, grubun dağıldığı sırada karşıt görüşlü bir grup, 1 protestocuyu darbetti. Polis, protestocuyu darbeden gruba da müdahale etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve ardından da tutuklanmasına yönelik protestolar İzmit'te 5'inci günde de devam etti. Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan Merkez Bankası önünde toplanan siyasi parti yöneticileri ile göstericiler, Sabri Yalım Parkı'na yürüdü. Bu sırada bir grup yürüyüş yapmak isterken polis, izin vermedi. Polis ile grup arasında yapılan müzakereden sonuç alınamaması üzerine ekipler, göstericilere müdahale etti. Müdahalede 4 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan toplanan grubun dağıldığı sırada karşıt görüşlü başka bir grup 1 protestocuyu darbetti. Polis, protestocuyu darbeden gruba müdahalede bulundu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu'nun Tutuklanması Protesto Edildi: 4 Gözaltı - Son Dakika

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