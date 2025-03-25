İmamoğlu'nun Tutuklanması Protesto Ediliyor - Son Dakika
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İmamoğlu'nun Tutuklanması Protesto Ediliyor

İstanbul'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden vatandaşlar, Saraçhane'de demokrasi nöbetinin 7. gününde toplandı. Halk, adalet talep etti.

25.03.2025 19:20  Güncelleme: 23:41
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Haber: Tuba KARA Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden halk, demokrasi nöbetinin 7'inci gününde de Saraçhane önünde toplandı. Demokrasi nöbetine katılan vatandaşlardan biri, "Git artık yeter. Yeter. Yıllardır verdik sana. Neden hala daha devam ediyorsun? Bir yüzüğün bin yüzük oldu. Yetmedi mi?" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden halk, demokrasi nöbetinin 7'inci gününde de Saraçhane önünde toplandı. Demokrasi nöbetine katılan vatandaşlardan biri, "Ben hak hukuk adalet için, çocuklarım için, torunlarım için, geleceğimiz için buradayım. Bu yapılan adaletsizliğe karşıyım. Bu diplomayı hak eden insana, neden bu zulüm? Neden bu halka bu zulüm? Yazık değil mi? Yirmi küsur senedir buradasın. Git artık yeter. Yeter. Yıllardır verdik sana. Neden hala daha devam ediyorsun? Bir yüzüğün bin yüzük oldu. Yetmedi mi?" dedi.

Demokrasi nöbetine katılan bir vatandaş Erdoğan'a karşı öfkesini belirtirken, Ankara'dan gelen Serhat Han isimli vatandaş ise, "Vallahi ben Ankara'dan geldim. Burada olamadım diye üzülüyordum. Kendi kendimi yiyordum. Koşayım dedim. Buraya bir şekilde ulaşayım dedim. Bugün de son gündü. İmamoğlu'na yapılan bu durumu kınamak için buradayım, yapılan haksızlığa karşı. Zaten 23 yıldır haksızlıklar dönüyordu. Bu son raddesi oldu. Şu anda halkımız Kuvay-i Milliye mücadelesi veriyor. Kuvay-i Milliye şapkasını takarak geldim. Gençlerimize güveniyoruz. Gençlerimiz çok iyi, pırıl pırıl. Biz yapamadık, onlar yapacaklar. Bizler de onların yanındayız, destekliyoruz," ifadelerini kullandı.

Gençlere destek olmak için geldiğini söyleyen Filiz Kavak, "Burada gençlere destek olmaya geldim. Bir de haksızlığa hukuksuzluğa ya bu olmaması gereken şeyler. Yani milletin seçtiği belediye başkanına bu yapılmaması gerekiyordu. O yüzden destek olmaya geldim. Gençleri seviyorum." dedi.

"Amacımıza ulaşmadan burayı bırakmamalıyız"

Demokrasi nöbetinin bitmemesi gerektiğini söyleyen bir üniversite öğrencisi, "Ben heyecanlıyım. Ne olacak? Bekliyoruz. Ama yani burada her gün yiğidim aslanım, yiğidim aslanım. Ben daha hareketli bir direniş olması taraftarıyım. Hemen hemen her gün buradayız. Yani böyle son olmaz. Burayı bırakmamamız gerekir. Bu direniş bir amaca hizmet ediyor ve amacımıza ulaşmadan buna son vermemeliyiz." şeklinde konuştu.

Erken seçim olmadan Saraçhane'den ayrılmayacaklarını söyleyen gençler, "Son gün olduğunu ben düşünmüyorum. Gezi parkı dahi üç ay sürdü. Üç hafta yoğundu. Erken seçim olmadan durmayı düşünmüyoruz. Sosyal medyada bir adam demişti ki Gizli Parkı'nda kitap okuyorlar demişti. Ama bu sefer daha enerjikler demişti. Ben erken seçimin kabulüne gelmeden buradan ayrılmıyorum. Artık yeter. Bizim istediğimiz olsun artık. ve hiçbir siyasetçi umurumda bile değil. Tek derdim hak hukuk miting değil bu." diyerek haklarını aradılar.

Emekli bir vatandaş, "Bir emekli parası bile vermedi. Bizi gittikçe fakir etti. Eskiden bir emekli bir daire alırdı, araba alırdı. Şimdi onu da alamıyor işte. Üzgünüz. O gitsin de kim gelirse gelsin. Bizi mahvetti ya. Başımıza kral kesilmiş kral. O gece soğuk günlerde geldim buraya. Allah'tan hayırlısı. ya bu gitsin de kim gelirse gelsin. Bu düşmandır bu düşman. Amerika'ya gebe olmuş. Bu kafirdir kafir," ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu'nun Tutuklanması Protesto Ediliyor - Son Dakika

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