İmamoğlu, Ümraniye'de Örs Ailesi ile İftar Yaptı

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, iftarda Örs ailesinin sofrasına konuk oldu.
İmamoğlu, iftarını Ümraniye'de Örs ailesi ile birlikte açtı. İmamoğlu, sosoyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam iftarımızı Ümraniye'de Örs Ailesi ile birlikte açtık. Emekçi kardeşim Mithat Örs'e ve ailesine sofralarını bizimle paylaştıkları için teşekkürler. Allah tutulan tüm oruçları kabul etsin." dedi.
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