İmrahor Camii Yeniden İbadete Açıldı

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Haber: OKTAY YILDIRIM - Kamera: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL)- Üsküdar'da bulunan ve restorasyonu tamamlanan İmrahor Camii, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da katıldığı törenle yeniden ibadete açıldı. Dedetaş, "2023 yılında başlanan restorasyon çalışmaları 13 aylık bir sürecin sonunda tamamlanmıştır. Bu çalışmalar kapsamında cami temeli güçlendirilmiş, tüm mekanlarda özgün mimariye uygun yenileme ve onarım çalışmaları yürütülmüştür. Bu süreçte emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Üsküdar Doğancılar'da 1598 yılından günümüze kadar gelen İmrahor Camii, yapılan restorasyon çalışmaları sonucu tekrar ibadete açıldı. Düzenlenen açılış törenine İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Sühely Üçer, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı ve Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş katıldı.

Açılış töreninde konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş şunları söyledi:

"Geleceğe bırakacağımız en değerli miraslardan biri olmaktadır"

"Üsküdar, asırlardır medeniyetlerin kesiştiği, ilim ve irfanın yeşerdiği, kültürel zenginlikleriyle öne çıkan özel bir ilçe. Bu kadim ilçede yer alan her eser, bizlere geçmişin derin izlerini hatırlatmakta ve geleceğe bırakacağımız en değerli miraslardan biri olmaktadır. İşte bugün, bu mirası yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak adına önemli bir adımı hep birlikte atıyoruz. 4 asrı aşkın bir süredir Osmanlı mimarisinin özgün örneklerinden biri olan İmrahor Camisi, yıllar içerisinde çeşitli onarım çalışmaları görmüştür. Üsküdar Belediyesi olarak başlattığımız titiz restorasyon süreciyle aslına uygun olarak yenilediğimiz ibadethanemizi, bugün yeniden İstanbulluların ve Üsküdarlıların hizmetine sunuyoruz. 2023 yılında başlanan restorasyon çalışmaları 13 aylık bir sürecin sonunda tamamlanmıştır. Bu çalışmalar kapsamında cami temeli güçlendirilmiş, tüm mekanlarda özgün mimariye uygun yenileme ve onarım çalışmaları yürütülmüştür. Bu süreçte emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bugün, yaptığımız çalışmalarla, değerli bir ibadethaneyi gelecek nesillere aktarmanın gururunu yaşıyoruz ve bunun yanı sıra, tarihimize duyduğumuz saygıyı ve kültürel mirasımıza olan bağlılığımızı da göstermiş oluyoruz.

"Adil bir yönetim yaklaşımı ile tüm komşularımıza eşit hizmet sunmak adına çalışıyoruz"

Üsküdar Belediyesi olarak, tüm ibadethanelerimizin ve tüm inanç gruplarının ihtiyaçlarını karşılamak, onlara daha iyi hizmet sunmak için temizlik hizmetleri, restorasyon projeleri dahil birçok çalışma yürütüyoruz. Adil bir yönetim yaklaşımı ile tüm komşularımıza eşit hizmet sunmak adına çalışıyoruz. İbadethanelerimizin fiziki şartlarını iyileştiriyoruz, inanç gruplarımızın kültürel faaliyetlerine destek veriyoruz, inanç turizmini geliştirmek adına kültür rotaları oluşturuyoruz, farklı gruplarla sürekli iletişim halindeyiz ve seslerine kulak veriyoruz. Ancak, biliyoruz ki daha yapacak çok işimiz var. Tarihi İmrahor Camimizin yeniden ibadete açılışını gerçekleştirdiğimiz bugün aynı zamanda mübarek Berat Kandili'ne erişmenin de huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Berat Kandili'nin manevi atmosferini sizlerle birlikte paylaşıyor ve bu vesileyle, tüm Üsküdarlı komşularımın ve İslam aleminin Berat Kandili'ni en içten dileklerimle kutluyor, hepimize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum"